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Силуанов поручил проработать продление субсидирования ж/д тарифа для экспорта зерна

Так первый вице-премьер ответил на просьбу одного из участников совещания сделать субсидирование тарифа круглогодичным

КУРГАН, 16 августа. /ТАСС/. Первый вице-премьер, министр финансов РФ Антон Силуанов поручил профильным министерствам проработать пролонгацию субсидирования железнодорожного тарифа для экспорта зерна, которое истекает 31 августа. Об этом он сказал на совещании, посвященном реализации национальных проектов.

"Давайте запишем поручить министерствам подготовить предложения по пролонгации этого постановления", - сказал он в ответ на просьбу одного из участников совещания сделать субсидирование тарифа круглогодичным.

Теги
Силуанов, Антон ГермановичРоссия
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