СМИ: Китай не планирует масштабные поставки сои из США, несмотря на требования Трампа

ПЕКИН, 16 августа. /ТАСС/. Китай не намерен налаживать крупные поставки соевых бобов из Соединенных Штатов, несмотря на давление со стороны администрации американского президента Дональда Трампа. Об этом сообщила в пятницу гонконгская газета South China Morning Post.

Она ссылается на источники, имеющие отношение к процессу китайско-американских торговых переговоров, которые утверждают, что Пекин предпочитает "не зависеть чрезмерно от импорта сои из США и <...> не ослаблять собственные позиции на рынке этой продукции".

"В ходе консультаций в Соединенных Штатах о закупках сои мы главным образом обсуждали количество товара, а также то, как должны осуществляться поставки. О ценах за столом переговоров речь никогда не шла", - цитирует издание президента Соевой ассоциации Китая Ян Баолуна.

По словам представителя Государственного комитета по развитию и реформам КНР Цун Ляна, Пекин выразил готовность закупить гораздо более скромные, нежели ожидал Вашингтон, объемы американских соевых бобов во многом из-за "низкой конкурентоспособности коммерческого предложения" фермеров США.

1 августа Трамп сообщил, что с 1 сентября введет новые пошлины в размере 10% на товары из КНР стоимостью $300 млрд. Как заявил Трамп, такое решение было принято из-за того, что Китай не выполнил свое обещание увеличить закупки американских сельскохозяйственных товаров. В ответ КНР временно прекратила импорт аграрной продукции из США и объявила, что не исключает возможность повышения ввозных пошлин на нее. Во вторник стало известно, что Вашингтон отложит введение дополнительных пошлин на ряд китайских товаров до 15 декабря.

Китай и США на протяжении нескольких месяцев вели переговоры об урегулировании торговых споров. Последний, 12-й раунд консультаций состоялся в Шанхае 30-31 июля. Белый дом назвал встречи конструктивными и подтвердил, что следующие переговоры, как ожидается, пройдут в Вашингтоне в начале сентября.