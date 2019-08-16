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СМИ: Китай не планирует масштабные поставки сои из США, несмотря на требования Трампа

Пекин предпочитает не зависеть "чрезмерно от импорта" сои из Соединенных Штатов, отмечает издание South China Morning Post

ПЕКИН, 16 августа. /ТАСС/. Китай не намерен налаживать крупные поставки соевых бобов из Соединенных Штатов, несмотря на давление со стороны администрации американского президента Дональда Трампа. Об этом сообщила в пятницу гонконгская газета South China Morning Post.

Она ссылается на источники, имеющие отношение к процессу китайско-американских торговых переговоров, которые утверждают, что Пекин предпочитает "не зависеть чрезмерно от импорта сои из США и <...> не ослаблять собственные позиции на рынке этой продукции".

"В ходе консультаций в Соединенных Штатах о закупках сои мы главным образом обсуждали количество товара, а также то, как должны осуществляться поставки. О ценах за столом переговоров речь никогда не шла", - цитирует издание президента Соевой ассоциации Китая Ян Баолуна.

По словам представителя Государственного комитета по развитию и реформам КНР Цун Ляна, Пекин выразил готовность закупить гораздо более скромные, нежели ожидал Вашингтон, объемы американских соевых бобов во многом из-за "низкой конкурентоспособности коммерческого предложения" фермеров США.

1 августа Трамп сообщил, что с 1 сентября введет новые пошлины в размере 10% на товары из КНР стоимостью $300 млрд. Как заявил Трамп, такое решение было принято из-за того, что Китай не выполнил свое обещание увеличить закупки американских сельскохозяйственных товаров. В ответ КНР временно прекратила импорт аграрной продукции из США и объявила, что не исключает возможность повышения ввозных пошлин на нее. Во вторник стало известно, что Вашингтон отложит введение дополнительных пошлин на ряд китайских товаров до 15 декабря.

Китай и США на протяжении нескольких месяцев вели переговоры об урегулировании торговых споров. Последний, 12-й раунд консультаций состоялся в Шанхае 30-31 июля. Белый дом назвал встречи конструктивными и подтвердил, что следующие переговоры, как ожидается, пройдут в Вашингтоне в начале сентября.

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