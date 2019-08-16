ВЭБ рассматривает проекты обновления городского транспорта на сумму более 300 млрд рублей

МОСКВА, 16 августа. /ТАСС/. ВЭБ.РФ в рамках работы по улучшению городской среды взял на рассмотрение проекты в области обновления городского транспорта на общую сумму более 300 млрд рублей. Об этом говорится в сообщении пресс-службы госкорпорации.

"Модернизация транспортных систем, обновление городского пассажирского транспорта - одно из приоритетных направлений деятельности ВЭБ.РФ. На сегодняшний день более 50% заявок от регионов по улучшению городской среды, поступивших в госкорпорацию, относятся именно к этой сфере. Сейчас в ВЭБ.РФ находятся в проработке проекты на общую сумму более 300 млрд рублей, охватывающие крупные города страны: Екатеринбург, Челябинск, Нижний Новгород, Курск, Кемерово, Ижевск, Тверь и другие", - отмечается в сообщении.

В госкорпорации добавили, что работа над проектами ведется совместно с крупнейшими российскими производителями подвижного состава. При этом госкорпорация занимается экономически обоснованными проектами, предусматривающими возврат вложенных средств, заверил зампредседателя ВЭБ.РФ Артем Довлатов, слова которого приводит пресс-служба. "Сейчас у нас есть все необходимые инструменты поддержки: кредитование, концессии, лизинговые продукты", - подчеркнул Довлатов.

Как сообщал ТАСС заместитель председателя ВЭБ.РФ Алексей Сорокин, в рамках развития городской экономики ВЭБ.РФ работает с крупнейшими российскими корпорациями - Группой "Синара" и "Трансмашхолдингом". Ранее на встрече с премьер-министром Дмитрием Медведевым глава ВЭБ.РФ Игорь Шувалов предложил использовать для обновления городского транспорта средства Фонда национального благосостояния.