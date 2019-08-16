{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

ВЭБ рассматривает проекты обновления городского транспорта на сумму более 300 млрд рублей

Ранее глава ВЭБ.РФ Игорь Шувалов предложил использовать для обновления городского транспорта средства Фонда национального благосостояния

МОСКВА, 16 августа. /ТАСС/. ВЭБ.РФ в рамках работы по улучшению городской среды взял на рассмотрение проекты в области обновления городского транспорта на общую сумму более 300 млрд рублей. Об этом говорится в сообщении пресс-службы госкорпорации.

"Модернизация транспортных систем, обновление городского пассажирского транспорта - одно из приоритетных направлений деятельности ВЭБ.РФ. На сегодняшний день более 50% заявок от регионов по улучшению городской среды, поступивших в госкорпорацию, относятся именно к этой сфере. Сейчас в ВЭБ.РФ находятся в проработке проекты на общую сумму более 300 млрд рублей, охватывающие крупные города страны: Екатеринбург, Челябинск, Нижний Новгород, Курск, Кемерово, Ижевск, Тверь и другие", - отмечается в сообщении.

В госкорпорации добавили, что работа над проектами ведется совместно с крупнейшими российскими производителями подвижного состава. При этом госкорпорация занимается экономически обоснованными проектами, предусматривающими возврат вложенных средств, заверил зампредседателя ВЭБ.РФ Артем Довлатов, слова которого приводит пресс-служба. "Сейчас у нас есть все необходимые инструменты поддержки: кредитование, концессии, лизинговые продукты", - подчеркнул Довлатов.

Как сообщал ТАСС заместитель председателя ВЭБ.РФ Алексей Сорокин, в рамках развития городской экономики ВЭБ.РФ работает с крупнейшими российскими корпорациями - Группой "Синара" и "Трансмашхолдингом". Ранее на встрече с премьер-министром Дмитрием Медведевым глава ВЭБ.РФ Игорь Шувалов предложил использовать для обновления городского транспорта средства Фонда национального благосостояния.

"Газпром" за 7,5 месяцев увеличил добычу на 1,7%
С 1 января по 15 августа было добыто 312 млрд куб. м газа
Читать полностью