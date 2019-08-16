Урожай винограда в Крыму, на Кубани и на Северном Кавказе ожидается выше прошлогоднего

ТАСС, 16 августа. Погодные условия в Краснодарском крае, на Северном Кавказе и на Крымском полуострове, где производится основной объем российских вин, позволяют рассчитывать, что урожай винограда в этом сезоне будет лучше прошлогоднего, сообщили ТАСС эксперты отрасли.

"Урожай в Краснодарском крае - в целом валовый сбор - ожидается такой же, как в прошлом году и выше. Этому способствовала хорошая закладка урожая в предыдущий год, хорошая зимовка и налив ягод в текущем сезоне. Обеспеченность осадками лучше, чем в прошлые годы - больше, чем в целом по норме, температурный режим в целом благоприятный. На Северном Кавказе ситуация аналогичная, в Крыму, по большей части, тоже", - рассказал заведующий профильным подразделением Северо-Кавказского федерального научного центра садоводства, виноградарства, виноделия Валерий Петров.

По информации Министерства сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Кубани, в 2018 году валовый сбор винограда в регионе составил 209,7 тыс. т, в том числе 8,5 тыс. т столового винограда. Министр сельского хозяйства Республики Крым Андрей Рюмшин рассказал ТАСС, что в прошлом году в регионе собрано более 80 тыс. т, в этом году валовой сбор планируется на том же уровне. По данным пресс-службы правительства Севастополя, в 2018 году в городе собрано более 19 тыс. т винограда.

Первый виноград

Как рассказали ТАСС в пресс-службе крупнейшего крымского производителя вин - предприятия "Массандра", сбор урожай на виноградниках начался накануне. Сначала созревают ягоды для сухих вин - они должны накопить меньше сахара, около 18%. Потом начинают собирать виноград для других видов вин, и к концу сентября ягоды станут в два раза слаще: в прошлом году содержание сахара достигало 42%, что является редкостью и позволяет производить особые сорта вина.

"К сбору технических сортов первым приступили сразу два филиала: в "Тавриде" работы шли на поле с "пино гри", в "Алуште" - с "шардоне" <…> К концу августа уборочная кампания охватит все восемь филиалов "Массандры". Надеемся на хороший сезон и благоприятную погоду. Наши агрономы всегда осторожны в прогнозах, но говорят, что если погода не подведет урожай будет хорошим", - говорится в официальном сообщении пресс-службы "Массандры".

Производители отмечают, что в этом году уборка винных сортов винограда началась раньше обычного из-за жаркого лета. При этом в пресс-службе крупного краснодарского предприятия "Фанагория" журналистам уточнили, что в прошлом году она началась еще раньше - температуры летом были еще выше.

На виноградниках компании в этом году планируют собрать рекордные 30 тыс. т, сообщили в пресс-службе. "Первыми на переработку на винзавод "Фанагории" прибыли "лодочки" с виноградом белых сортов "платовский" (сорт раннего созревания, выведенный в НИИ имени Потапенко в Ростовской области; на "Фанагории" из него выпускают полусухое вино) и "шардоне" (первые партии этого винограда пойдут на выработку коньячных спиртов). Согласно анализам, ягоды накопили высокое количество сахара - около 22%", - отмечается в сообщении.

На некоторых виноградниках сбор урожая, наоборот, начался позднее обычного. "Лето не было очень жарким, хороший баланс между дневными и ночными температурами. В этом году медленное, хорошее созревание, сезон сбора даже немного запаздывает. Это нам на руку, так как ягода правильно созрела, набрала в должном количестве энергию солнца, что придаст будущим винам гармоничный вкус и аромат", - пояснил ТАСС главный агроном ООО "Агрофирма "Золотая Балка" Николай Добрийвечер.

По данным пресс-службы, в этом сезоне планируется собрать на 14% больше ягоды - около 5,3 тыс. т против 4,63 тыс. т прошлого года.

Возможности для виноделов

Как отметил в разговоре с корреспондентом ТАСС ученый Северо-Кавказского федерального научного центра садоводства, виноградарства, виноделия Петров, виноград в этом году сформировался таким образом, что для виноделов открываются широкие возможности. В целом условия предполагают вызревание винограда без ярко выраженных сезонных особенностей, но специалисты-агрономы могут сделать так, чтобы ягоды получили те или иные свойства, например, определенное содержание сахара.

На предприятиях отмечают, что свои особенности вина этого года все же получат. Так, на работающей в Краснодарском крае винодельне "Долина Лефкадия" рассказали, что уже можно прогнозировать особенности белых вин.

"Перепад между дневной и ночной температурой воздуха был намного больше прошлогоднего, что сохранило яркую природную кислотность в винограде. Уже сегодня можно сказать, что белые вина будут значительно пронзительнее, ярче и свежее, чем в прошлом году. Что касается красных вин, то покажет сентябрь. Если он будет сухим и жарким, то мы получим спелые тельные красные вина, если влажным и прохладным, то мы увидим более элегантные красные вина с хорошей кислотностью и легким телом", - уточнил агентству главный винодел компании Роман Неборский.

Ситуация на Кавказе

Аграрии Дагестана рассчитывают собрать в 2019 году около 200 тыс. т винограда, что значительно выше прошлогоднего урожая, который стал рекордным со времен СССР и составил 171 тыс. т. Как ранее сообщал ТАСС заместитель министра сельского хозяйства республики Эмин Шайхгасанов, значительная часть урожая будет направлена на переработку на коньячные предприятия республики.

Часть урожая составляют столовые сорта винограда, и эта ягода поставляется в регионы РФ.

На Старополье к уборке винограда пока не приступили. "Осень, зима и весна были нормальные, урожай ждем хороший, не ниже прошлого года - было 38 тыс. т. Сейчас пока сложно давать более точные прогнозы, уборка еще не началась - она начнется после 20 августа, когда подойдет сахароза на уровне 16-17% [содержания сахара]", - сказал ТАСС руководитель ГКУ "Ставропольвиноградплодопром" Сергей Лысенко.

По его словам, практически весь выращиваемый на Ставрополье виноград - это технические сорта, весь объем урожая перерабатывается на предприятиях края. "Общая площадь виноградников в крае - 6,3 тыс. га, ежегодно закладывается около 200 га молодых виноградников", - добавил собеседник агентства.