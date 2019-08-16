Антимонопольный комитет Украины подозревает Минэнерго и ряд компаний в сговоре

КИЕВ, 16 августа. /ТАСС/. Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) подозревает Минэнергоугля и ряд компаний в сговоре по завышению цен на уголь. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба комитета.

"АМКУ начал расследование по признакам возможных антиконкурентных согласованных действий при определении цен на энергетический уголь для нужд ТЭС И ТЭЦ", - отметили в пресс-службе.

По ее данным, в частности, установлено, что в течение 2017-2018 годов Министерством энергетики и угольной промышленности при участии Госпредприятия "Госуглепостач", "Донбассэнерго", "ДТЭК Энерго", "Укринтерэнерго", "Черкасское химволокно", "Фирма "Технова", проводились совещания для достижения договоренностей относительно цен на угольную продукцию государственных предприятий для генерирующих компаний ТЭС и ТЭЦ, что подтверждено протоколами этих совещаний", - сказано в сообщении.

При этом АМКУ напоминает, что эти предприятия осуществляют деятельность на рынках электрической энергии и энергетического угля, и являются между собой потенциальными конкурентами. "Поддержание этими компаниями предложений относительно повышения цен угольной продукции для генерирующих компаний ТЭС и ТЭЦ до согласованного уровня могло привести к искажению конкуренции на соответствующих рынках", - констатируют в комитете. В связи с этим АМКУ начал рассмотрение дела по признакам совершения ГП "Держвуглепостач", ПАО "Донбассэнерго", ООО "ДТЭК Энерго", ГПВД "Укринтерэнерго", ЗАО "Черкасское химволокно", ООО Фирма "Технова" антиконкурентных согласованных действий, которые могли привести к искажению конкуренции на рынках.

Кроме того, АМКУ начал рассмотрение дела по признакам совершения Минэнергоугля нарушения законодательства о защите экономической конкуренции в виде склонения субъектов хозяйствования к совершению антиконкурентных согласованных действий и создания условий для совершения таких нарушений. о результатам рассмотрения дел комитетом обещает принять соответствующие решения.

В течение нескольких последних лет Министерство энергетики и угольной промышленности повышало цены на уголь, который добывают на госшахтах.