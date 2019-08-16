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В Татарстане инвестор намерен открыть производство газовых баллонов

Общая сумма вложений в проект превысит 7 млрд рублей

КАЗАНЬ, 16 августа. /ТАСС/. Компания "Газовый вектор" намерена запустить на территории новой особой экономической зоны "Алма" в Татарстане производство газовых баллонов. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба Министерства экономики Татарстана.

"Сегодня Министерство экономики Республики Татарстан заключило соглашение о намерениях с новым потенциальным инвестором особой экономической зоны "Алма" - компанией ООО "Газовый вектор". Размещение нового производства по изготовлению газовых баллонов CNG и LPG планируется в Лениногорске. Общий объем инвестиций проекта превышает 7 млрд рублей", - говорится в сообщении.

Ранее Минэкономики региона заключило соглашения с четырьмя инвесторами. Общая сумма всех пяти инвестпроектов превышает 56 млрд рублей. Благодаря их реализации планируется создать 1,3 тыс. рабочих мест.

Основой будущей ОЭЗ промышленно-производственного типа в Альметьевске должен стать нефтегазохимический кластер (НГХК) "Татнефти". Компания "Татнефть" планирует к 2023 году реализовать первый этап НГХК, благодаря чему в Альметьевске будет создано более 1 тыс. рабочих мест. Решение о создании нефтегазохимического комплекса было принято советом директоров "Татнефти" в 2018 году.

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