Виноградари Ставрополья ожидают урожай на уровне прошлого года

СТАВРОПОЛЬ, 16 августа. /ТАСС/. Урожай винограда в Ставропольском крае ожидается не ниже уровня прошлого года - около 38 тыс. т, сообщил ТАСС в пятницу руководитель ГКУ "Ставропольвиноградплодопром" Сергей Лысенко.

"Осень, зима и весна были нормальные, урожай ждем хороший, не ниже прошлого года - было 38 тыс. т. Сейчас пока сложно давать более точные прогнозы, уборка еще не началась - она начнется после 20 августа, когда подойдет сахароза на уровне 16-17% (содержания сахара)", - сказал Лысенко.

По его словам, практически весь выращиваемый на Ставрополье виноград - это технические сорта, весь объем урожая перерабатывается на предприятиях края. "Общая площадь виноградников в крае - 6,3 тыс. га, ежегодно закладывается около 200 га молодых виноградников", - добавил собеседник агентства.

Он также уточнил, что виноградари Ставрополья с 2004 года получают господдержку в рамках регионального закона. "Мы поддерживаем выращивание посадочного материала, раскорчевку старовозрастных виноградников, приобретение оборудования для первичного виноделия и т.д", - пояснил Лысенко.