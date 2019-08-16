Кабмин предложил не приостанавливать предписания ФАС на время их обжалования в суде

МОСКВА, 16 августа. /ТАСС/. Правительство РФ внесло в Государственную думу законопроект, согласно которому действие предписаний Федеральной антимонопольной службы, выданных органам государственной власти или местного самоуправления, может не приостанавливаться в случае их обжалования в арбитражном суде. Об этом говорится в сообщении пресс-службы правительства, опубликованном на официальном сайте кабинета министров РФ.

"Законопроектом предлагается установить, что в случае принятия заявления об обжаловании предписания антимонопольного органа к производству арбитражного суда исполнение предписания, выданного органу государственной власти или органу местного самоуправления, не должно приостанавливаться, если другое не предусмотрено судебным актом", - сообщает пресс-служба.

Действующей редакцией закона "О защите конкуренции" предусмотрено, что в случае принятия заявления об обжаловании предписания к производству арбитражного суда исполнение предписания антимонопольного органа приостанавливается до дня вступления решения арбитражного суда в законную силу.

"Вместе с тем приостановление действия предписания антимонопольного органа, выданного органу государственной власти или органу местного самоуправления в целях устранения нарушений антимонопольного законодательства, создает предпосылки к невозможности оперативного устранения выявленных нарушений и, как следствие, созданию неблагоприятных конкурентных условий на соответствующем товарном рынке", - подчеркивается в сообщении.

Как информирует пресс-служба, в настоящее время ФАС России выявляет значительное число антиконкурентных решений органов власти. За 2018 год антимонопольным органом выдано 568 предписаний в отношении органов государственной власти и органов местного самоуправления, из них 212 предписаний обжалованы в суде, 4 предписания признаны судом недействительными.

Кроме того, в целях обеспечения дополнительных гарантий защиты прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при проведении внеплановой проверки в законопроекте предлагается ввести обязанность антимонопольного органа уведомлять орган прокуратуры о начале ее проведения, чтобы обеспечить соблюдение требований антимонопольного законодательства о запрете заключения антиконкурентных соглашений.

"Предлагаемые изменения будут способствовать минимизации негативного влияния антиконкурентных решений органов власти на товарные рынки, повышению законности при проведении проверок антимонопольным органом", - говорится в сообщении.