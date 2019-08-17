Десятки компаний приняли участие в промышленной выставке Prodex в Дамаске

ДАМАСК, 17 августа. /ТАСС/. Несколько десятков сирийских и зарубежных компаний приняли участие в промышленной выставке Prodex, которая прошла в Дамаске, рассказал журналистам директор выставки Мохаммед аль-Асауди.

Выставка проводится в Дамаске во второй раз, впервые ее открыли в прошлом году после окончания боевых действий.

"Здесь представлена линия для ресторанов, одежды, приготовления еды, лекарств. У нас семь компаний из Китая, одна из Ливана. Во время войны все боялись появляться на сирийском рынке, но сейчас уже много заявок на следующий год", - сказал директор выставки. По его словам, на Prodex также была представлена продукция компаний из Германии и Японии.

За неделю экспозицию посетили более 2 тыс. человек, было заключено 16 контрактов. Участники отметили рост интереса к сирийскому рынку за рубежом.

"Дамаск - потрясающий и красивый город, вообще здесь много древнейших городов. Сирийцам интересна наша продукция, мы даем им лучшую цену, самую низкую из возможных, - сказал представитель китайской компании, которая занимается производством электроприборов. - Все, что я знал о Сирии, это только информация из новостей. Говорили, что в Сирии война закончилась, поэтому я сразу решил ехать сюда, люди нуждаются в наших товарах".