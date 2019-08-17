В КБР планируют поднять средний по региону уровень зарплаты до 27,3 тыс. рублей

НАЛЬЧИК, 17 августа. /ТАСС/. Власти Кабардино-Балкарии (КБР) рассчитывают на рост к концу 2019 года среднего по республике уровня зарплаты на 6% - до 27 тыс. 350 рублей. Об этом ТАСС сообщили в субботу в министерстве труда и социального развития региона.

"До конца 2019 года планируется довести уровень среднемесячной заработной платы по Кабардино-Балкарской Республике до 27 тыс. 350 рублей, что на 6,1% выше уровня прошлого года", - сказали в ведомстве.

Ранее врио главы КБР Казбек Коков на встрече с президентом России Владимиром Путиным рассказал, что средняя заработная плата в КБР в настоящее время составляет 26 тыс. 300 рублей. В министерстве подтвердили, что номинальная зарплата, начисленная работникам в январе-мае 2019 года, сложилась в таком объеме и выросла по сравнению с соответствующим периодом прошлого года на 8,1%. "С учетом потребительских цен рост реальной заработной платы составил 2,5%", - уточнили в министерстве.

Отмечается, что рост зарплат обусловлен, прежде всего, ростом заработной платы в бюджетной сфере, а также улучшением положения в ряде отраслей экономики.

В июле врио главы КБР Казбек Коков на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным доложил об основных тенденциях в экономике региона в первой половине 2019 года, в том числе о росте промышленного производства на 2%, сельхозпроизводства - на 2,8%, инвестиций в основной капитал - на 8%, а также о росте средней заработной платы на 2,5%, до уровня в 26,3 тыс. рублей. Кроме того, Коков сообщил о росте в строительной сфере, розничной торговле и туризме.