На Украине начала работу миссия ЕС по оценке телекоммуникационной сферы

КИЕВ, 17 августа. /ТАСС/. Европейские эксперты приступили к оценке готовности украинской телекоммуникационной сферы к интеграции в единый цифровой рынок ЕС. Об этом сказано в сообщении офиса президента Украины.

"Целью миссии является оценка готовности телекоммуникационной сферы Украины к интеграции с единственным цифровым рынком ЕС (EU Digital Single Market)", - сказано в сообщении. Отмечается, что уже состоялась встреча представителей миссии с советником украинского президента Михаилом Федоровым. "Мы хотим и готовы быстро выполнить все условия, чтобы стать частью инициативы ЕС по созданию единого цифрового рынка. Для Украины это сверхмощные цифровые и экономические перспективы", - заявил Федоров. Советник отметил, что законопроект "Об электронных коммуникациях" внесен в перечень приоритетных для первоочередного рассмотрения и принятия новым составом парламента.

Со своей стороны представители миссии ЕС акцентировали внимание на обеспечении независимости регулятора на Украине в сфере телекоммуникаций. На переговорах особое внимание было уделено вопросам защиты данных, конфиденциальности и кибербезопасности, включая вопросы управления интернетом, сообщили в офисе главы государства.

Команда президента Украины Владимира Зеленского намерена представить в Запорожье 27 сентября "бренд цифрового государства" на международном IT-форуме. В офисе главы государства подчеркивали, что Украина в будущем превратится "из аутсорсинговой страны в страну, производящую продукты в сфере информационных технологий".