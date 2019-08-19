Инфляция в 2019 году может уложиться в заложенные бюджетом 4,3% при текущей динамике

МОСКВА, 19 августа. /ТАСС/. Инфляция в России может достичь заложенного в бюджете целевого значения в 4,3% по итогам 2019 года в случае сохранения текущей динамики, отмечает Счетная палата в своем докладе о ходе исполнения федерального бюджета РФ за январь - июнь текущего года.

"Динамика инфляции в целом соответствует ожиданиям, и при сохранении текущих тенденций возможно достижение прогнозного значения, учтенного в Федеральном законе № 459-ФЗ (О федеральном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов - прим. ТАСС) - 4,3%", - говорится в документе.

В контрольном ведомстве отметили, что основными факторами, сдерживающими динамику потребительских цен в июне, являются "снижение темпов роста цен на непродовольственные товары на фоне высокой базы 2018 года и сезонное удешевление продовольственных товаров".

Согласно данным Росстата, годовая инфляция в России по итогам июля замедлилась до 4,6% с 4,7% в предыдущем месяце. Цены на продовольственные товары в июле снизились на 0,3%, непродовольственные товары стали дороже на 0,2%, услуги - на 0,9%.

Ранее министр экономического развития РФ Максим Орешкин заявлял, что Минэкономразвития в обновленном макропрогнозе понизит прогноз инфляции в России по итогам 2019 года до уровня ниже 4% с 4,3% в нынешнем прогнозе.