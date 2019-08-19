Пассажиропоток аэропорта Махачкалы в июле достиг 150 тыс. пассажиров

МАХАЧКАЛА, 19 августа. /ТАСС/. Пассажиропоток аэропорта Махачкалы по итогам июля вырос на 46% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года, превысив более 150 тыс. человек. Об этом ТАСС сообщил в понедельник генеральный директор АО "Аэропорт "Махачкала" Арсен Пирмагомедов.

"Махачкалинский аэропорт в июле обслужил рекордное количество пассажиров за один месяц - 150 тыс. 645 человек, что на 46% больше показателей аналогичного периода прошлого года", - сказал Пирмагомедов. По его словам, в указанный период на 25% выросло и число рейсов. "В прошлом месяце было обслужено 1 тыс. 157 отбывших и прибывших воздушных судов", - уточнил собеседник агентства.

Стабильный рост пассажирских авиаперевозок и общего количества регулярных рейсов в аэропорту Махачкалы обеспечивает "активная работа по расширению маршрутной сети и привлечению новых авиаперевозчиков", пояснил руководитель предприятия.

По его словам, в этом году на июль пришлась основная вывозная фаза хадж-кампании 2019 года. "В рамках нее аэропорт Махачкалы обслужил 40 рейсов с паломниками. Перевозку осуществляли авиакомпании Utair, FlyDubai и Atlasglobal. Всего в святые для мусульман места <...> отправились более 9 тыс. паломников", - сообщил Пирмагомедов.

В 2018 году аэропорт Махачкалы обслужил 1,29 млн человек, что на 90 тыс. больше запланированного. Это также почти на 200 тыс. человек превысило показатели 2017 года.

Аэропорт Махачкалы - единственный аэропорт Дагестана. Пропускная способность на внутренних рейсах - 200 пассажиров в час, на международных - 60. Отсюда выполняются рейсы в Москву, Санкт-Петербург, Казань, Сургут, Ростов-на-Дону, Краснодар, а также в города Казахстана, Турции и ОАЭ.