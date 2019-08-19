Институт развития интернета представил список отечественных приложений для Smart TV

МОСКВА, 19 августа. /ТАСС/. Институт развития интернета (ИРИ) проанализировал работу платформ на Smart TV на самых распространенных в РФ телевизорах и разработал список аналогичных иностранным отечественных приложений. Об этом в понедельник сообщили ТАСС в институте.

"Российские приложения соответствуют запросам пользователей и в наиболее востребованных категориях представлены в предустановленной панели Smart TV. Однако в предустановках фигурируют не локализованные в стране сервисы, а линейка качественных российских приложений в магазине Smart TV значительно шире. Эксперты ИРИ пришли к выводу, что выбор предустановок целесообразно дополнить отечественными игроками", - говорится в исследовании.

Эксперты рассмотрели наиболее распространенные в РФ платформы и как они реализованы у основных компаний - производителей Smart TV - LG, Samsung, Xiaomi, Sony, Panasonic. Приложения оценивались в пяти категориях - онлайн-кинотеатры, ТВ сервис, видеохостинг, музыкальный сервис или радио.

Иностранные и российские приложения

"Исследование показало, что в наиболее востребованных категориях Smart TV уже предустановлены российские приложения. Это связано с тем, что наличие локальных видеосервисов становится конкурентным преимуществом для производителей. Но в сопутствующих категориях при наличии разнообразной линейки в магазине, отечественные приложения представлены недостаточно в предустановленной панели, а иногда отсутствуют при наличии иностранных аналогов", - пояснили там.

В частности, было выявлено, что на всех платформах наряду с иностранными предустановлены российские приложения онлайн-кинотеатров (у разных производителей это - Amediateka, Ivi, Megogo, Okko, Start, Tvigle, TVzavr, "Кинопоиск"). В категории "ТВ сервис" у LG и Samsung в предустановках отсутствуют российские сервисы при наличии иностранного Google Play Movies & TV. У Xiaomi, Sony, Panasonic лидируют российские каналы, при этом магазин представляет разнообразные приложения под разные запросы зрителей, например "Первый канал", ТНТ, СТС и другие.

В категории "Видеохостинг" российские игроки слабо представлены в панели предустановок, также при наличии сервисов в магазине. Категория "Музыкальный сервис / радио" является расширенной функцией платформы Android, соответственно у LG и Samsung предустановки отсутствуют, на устройствах Sony предлагаются иностранные Sony-радио и Berliner Philharmoniker, у Panasonic, наоборот, только Россия ТВ.

Отмечается, что проблематика связана в том числе с тем, что российские приложения не всегда могут попасть на "первый экран" в меню скачиваний, что затрудняет их использование, при этом там присутствуют даже не локализованные в РФ сервисы (Amazon Prime video). "По оценкам экспертов каждый второй приобретенный в РФ в январе - июне 2019 года телевизор поддерживает функции Smart TV. Это быстрорастущий рынок, который позволяет расширять аудиторию не только отечественных сервисов, но и качественного отечественного контента. Мы рады наблюдать на рынке умного телевидения благоприятную ситуацию для российских игроков, однако привилегии для иностранных приложений не совсем рациональны и противоречат праву зрителей на свободу выбора", - заключил гендиректор ИРИ Сергей Петров.

О предустановке

До этого ИРИ опубликовал аналогичный список альтернатив иностранным приложениям, которые могут войти в реестр для обязательной предустановки на мобильные устройства и ПК. Замглавы Аналитического центра при правительстве РФ Татьяна Радченко сообщала, что участники рынка, в том числе разработчики приложений, не поддерживают ни один из предложенных законопроектов по предустановке российского ПО в гаджеты в связи с тем, что это никак не способствует развитию конкурентоспособности на этом рынке.

Замглавы Минкомсвязи РФ Михаил Мамонов также отмечал, что министерство пока не видит возможности реализации этой инициативы, а вопросов остается намного больше, чем ответов. При этом Мамонов сообщал, что Минкомсвязь будет искать альтернативную возможность поддержки отечественных производителей ПО, но пока речь идет о выработке таких предложений.