На поддержку семейных животноводческих ферм на Ставрополье направят около 500 млн рублей

ПЯТИГОРСК, 19 августа. /ТАСС/. Власти Ставрополья направят около 500 млн рублей до конца 2019 года на поддержку семейных животноводческих ферм на Ставрополье, сообщило в понедельник управление по информполитике правительства края.

"Животноводство - один из приоритетов ставропольского АПК. До конца 2019 года семейные животноводческие фермы на Ставрополье получат 471 млн рублей. C учетом ежегодного приобретения фермерами края не менее тысячи голов молочного скота прирост молока каждый год планируется в объеме до 6 тыс. т", - говорится в сообщении.

По данным управления, по производству мяса крупного рогатого скота (КРС) при существующей тенденции приобретения около тысячи бычков и двух тысяч голов маточного поголовья, ежегодный прирост производства мяса составит не менее полутора тысяч т. За 2017-2018 годы семейные животноводческие фермы получили гранты на сумму 914 млн рублей. За этот период фермеры произвели около 4 тыс. т молока и 1,2 тыс. т говядины.

"Всего за 2012-2018 годы сумма грантовой поддержки малых форм хозяйствования в крае составила 2,5 млрд рублей. Поддержкой воспользовались 714 крестьянско-фермерских хозяйств, в том числе 177 по направлению "семейные животноводческие фермы" и 537 по направлению "начинающие фермеры". Было приобретено 19 тыс. голов КРС, 24 тыс. голов овец и коз, 120 тыс. голов птицы, а также 183 трактора, 58 автомашин, более 1100 единиц оборудования", - отмечается в сообщении.

Управление по госинформполитике сообщает, что за это время было создано более тысячи рабочих мест. Фермеры произвели 50 тыс. т молока, 93 тыс. т мяса, около 15 тыс. т овощей и картофеля. Выручка от реализации продукции составила 2,2 млрд рублей, сумма налоговых отчислений и сборов - 336 млн рублей.

Гранты представлялись по таким направлениям, как мясное и молочное скотоводство, молочное козоводство, пчеловодство, овцеводство, рыбоводство, птицеводство, овощеводство, плодоводство.