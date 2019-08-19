Чистая прибыль "Русагро" за первое полугодие 2019 года выросла на 43%

МОСКВА, 19 августа. /ТАСС/. Чистая прибыль "Русагро" по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) увеличилась с января по июнь 2019 года на 43% по сравнению с показателем за аналогичный период прошлого года и составила 3,336 млрд рублей. Об этом говорится в отчете компании.

Выручка "Русагро" за отчетный период возросла в 2,24 раза и достигла 73,548 млрд рублей. Показатель EBITDA вырос на 53% и составил 8,809 млрд рублей, EBITDA margin в первом полугодии 2019 года составил 12% против 18% за аналогичный период прошлого года. Валовая прибыль увеличилась на 38%, до 11,141 млрд рублей. Чистый долг "Русагро" по состоянию на 30 июня 2019 года составил 44,197 млрд рублей.

В отчете также сообщается, что чистая прибыль "Русагро" во втором квартале 2019 года снизилась на 21% по сравнению с показателем за аналогичный период прошлого года и составила 1,689 млрд рублей. Выручка за этот период выросла в 2,35 раза, до 41,381 млрд рублей. EBITDA увеличилась на 16%, до 4,715 млрд рублей, EBITDA margin составила 11% против 23% годом ранее. Валовая прибыль увеличилась на 19% и достигла 6,124 млрд рублей.

По словам генерального директора "Русагро" Максима Басова, которые приводятся в сообщении, во втором квартале 2019 года компания увеличила объем продаж в сельскохозяйственном сегменте, что частично было связано с ростом экспортных продаж. При этом на маржинальность мясного сегмента оказал негативное влияние рост стоимости кормов для животных. На сахарный сегмент схожее влияние оказали высокие цены на сахар, связанные с высокой стоимостью сахарной свеклы, а затем снижение цен на сахар во втором квартале 2019 года из-за ожиданий рынка, связанных с перепроизводством этой продукции. Рост продаж "Русагро" в сегменте масла и жиров был связан с соглашением о толлинге с заводами компании "Солнечные продукты", добавил Басов.

О группе "Русагро"

Группа компаний "Русагро" объединяет шесть сахарных заводов, Екатеринбургский жировой комбинат, Самарский маслоэкстракционный завод, две аграрные компании с общей площадью земель 450 тыс. га. Также группа развивает свиноводство в Белгородской и Тамбовской областях.

В структуре акционерного капитала компании 71,9% принадлежит семье Вадима Мошковича, 7,3% - менеджменту компании. 20,8% акций находятся в свободном обращении.