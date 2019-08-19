В ФТС прокомментировали вступление в силу новых правил ввоза фруктов и овощей

МОСКВА, 19 августа. /ТАСС/. Нормы ввоза продукции растительного происхождения, в том числе овощей и фруктов, физическими лицами для личного пользования остаются неизменными. Об этом говорится в сообщении Федеральной таможенной службы России (ФТС).

"В связи с появлением в СМИ сообщений об изменении норм ввоза продукции с высоким уровнем фитосанитарного риска (овощи, фрукты и т. д.) ФТС России информирует о том, что вступившее в силу с 19 августа 2019 года постановление правительства России от 17.07.2019 № 907 не меняет норм ввоза продукции растительного происхождения физическими лицами для личного пользования", - отмечается в сообщении.

В ФТС напомнили, что одно физлицо может ввезти на территорию стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС) до 5 кг продукции растительного происхождения, если это не семена, посадочный материал или картофель. Кроме того, разрешается ввозить цветы, но не более трех букетов.

Что изменилось

Новые правила ввоза на территорию России продукции растительного происхождения официально вступили в силу с 19 августа. Согласно указанному постановлению правительства России, в багаже и ручной клади можно провозить не более 5 кг овощей и фруктов и не более трех букетов цветов, в каждом из которых может быть максимум 15 цветков, листьев или иных частей растений. Для ввоза более крупных партий понадобятся соответствующие сопроводительные документы - фитосанитарные сертификаты. В случае их отсутствия подкарантинную продукцию либо вернут обратно, либо уничтожат за счет собственника.

В перечне подкарантинной продукции также значатся бобовые, орехи, овощи, включая, например, томаты, различные виды капусты, морковь, репу, редис, огурцы, всевозможные луковицы, клубни. Ограничения также действуют в отношении рождественских елок, веток хвойных деревьев. Правила распространены на все виды транспорта, включая водный, авиа-, железнодорожный и автомобильный транспорт. Требования также касаются членов экипажей судов, самолетов и вагонов-ресторанов, пересекающих границу Евразийского экономического союза, а также почтовых отправлений.

Ранее оформлять фитосанитарные сертификаты при провозе физическими лицами в багаже и ручной клади подкарантинной продукции, такой как овощи и фрукты, не требовалось, если речь не шла о посадочном или семенном материале, а также картофеле.