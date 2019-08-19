Fitch повысило рейтинги Сбербанка, ВЭБ.РФ и Газпромбанка

МОСКВА, 19 августа. /ТАСС/. Международное рейтинговое агентство Fitch повысило долгосрочные рейтинги дефолта эмитента Сбербанка, ВЭБ.РФ и Газпромбанка, а также 18 других финансовых организаций России, говорится в сообщении агентства.

В частности, рейтинги Сбербанка и ВЭБ.РФ были повышены до "BBB" с "BBB-", а рейтинги Газпромбанка до "BBB-" с "BB+". Прогноз по рейтингам - "стабильный".

В Fitch отметили, что рейтинговое действие последовало за повышением суверенного рейтинга России.

Агентство 9 августа повысило долгосрочный кредитный рейтинг России в иностранной валюте с "BBB-" до "BBB", изменив прогноз на стабильный.