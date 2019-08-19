Минтранс: аэродром Жуковский выполняет все требования орнитологической защиты

МОСКВА, 19 августа. /ТАСС/. Аэродром Летно-исследовательского института имени М. М. Громова (используется аэропортом Жуковский) выполняет все требования орнитологической защиты, сообщил журналистам замминистра транспорта, курирующий авиационную отрасль Александр Юрчик.

"Мы сейчас дополнительно проверяем [ЛИИ] как аэродром гражданской авиации (он ведь выполняет нормы и требования как гражданской авиации, так и экспериментальной). Мы вот сейчас смотрим внимательно, досконально как аэродром гражданской авиации. Но то, что он получил сертификат, это было проверено. И ясно, что он выполняет все требования орнитологической защиты, - сказал Юрчик. - Орнитологическая безопасность - это элемент системы безопасности полетов. И у нас ни в одном аэропорту нет уровня ниже, чем требует ICAO [Международная организация гражданской авиации]. Есть более жесткие требования, но ниже - нигде нет".

По его словам, система орнитологической защиты налажена, требования рассчитаны.

"Существует абсолютно ясная, коррелированная с мировыми стандартами система орнитологической защиты. Но поскольку мы живем в живом мире, абсолютной защиты быть не может: мы не можем истребить всех птиц. Меры защиты осуществляются в районе полосы, на подходах [зона подхода к воздушному пространству того или иного аэропорта], а дальше все - невозможно ничего сделать. Самолет набрал определенную высоту, и там уже невозможно создавать систему защиту. Можно создавать только системы непривлечения птиц", - пояснил Юрчик.

Первый заместитель гендиректора управляющей компании аэропорта "Рампорт аэро" Евгений Солодилин говорил журналистам, что ЛИИ им. М. М. Громова неоднократно обращался в прокуратуру с жалобами на птиц вокруг взлетно-посадочной полосы. "Реакция на них [обращения] - всегда была", - говорил он. Тем временем, руководитель Росавиации Александр Нерадько говорил, что ЛИИ им. Громова примет дополнительные меры для улучшения защиты аэродрома от птиц.

15 августа самолет Airbus A321 "Уральских авиалиний", летевший из Москвы в Симферополь, совершил аварийную посадку возле аэропорта Жуковский. По данным перевозчика и Росавиации, в оба двигателя взлетавшего лайнера попали птицы, в результате чего произошел отказ, а потом и возгорание силовых установок. Экипаж посадил воздушное судно на ближайшем поле, после чего все пассажиры были эвакуированы. Всего на борту самолета находились более 230 человек, в том числе 226 пассажиров, среди которых 41 ребенок. По последним данным, в результате происшествия пострадали 75 человек, один пострадавший госпитализирован.