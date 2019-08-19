В Татарстане с начала 2019 года зарегистрировалось 26 тыс. самозанятых граждан

КАЗАНЬ, 19 августа. /ТАСС/. Власти Татарстана зарегистрировали двадцать шесть тысяч жителей в статусе самозанятых граждан с начала 2019 года. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба Минэкономики региона.

"В Татарстане сегодня 26 тыс. самозанятых. Больше всего их в Казани (7657), Набережных Челнах (2343) и Нижнекамском муниципальном районе (1031). На эти три муниципалитета приходится 42,4% зарегистрированных в республике самозанятых", - говорится в сообщении ведомства.

За июль в республике самозанятыми стали порядка семи тысяч жителей региона. За две недели августа через приложение "Мой налог" регистрацию прошли еще четыре тысячи человек. Помимо трех крупных муниципалитетов активно регистрация идет в Дрожжановском, Антнинском, Балтасинском, Муслюмовском, Черемшанском и других районах Татарстана. Больше всего самозанятых в сфере перевозок, услуг и рекламе - значительное количество среди репетиторов и программистов.

"Специально для консультаций по вопросам самозанятости запущена бесплатная горячая линия 8 800 222 37 22, на которую с апреля обратились более 1,4 тыс. граждан. Самозанятых также консультируют в Доме предпринимателя, где по средам для них организованы бесплатные семинары, а также в каждом отделении МФЦ", - отметил министр экономики Республики Татарстан Фарид Абдулганиев.

Специальный налоговый режим для самозанятых начал действовать с 1 января 2019 года на территории Татарстана, Москвы, Подмосковья и Калужской области. Граждане России, осуществляющие профессиональную деятельность без привлечения наемных работников, могут получить статус налогоплательщика и отчислять от 4% до 6% от суммы своего дохода через мобильное приложение "Мой налог". Как сообщал первый вице-премьер, министр финансов РФ Антон Силуанов, все регионы РФ с 2020 года могут получить право вводить специальный налоговый режим для самозанятых.

Содействие занятости населения является одной из задач национального проекта "Производительность труда и поддержка занятости". Нацпроект включает в себя три федеральных проекта: "Системные меры по повышению производительности труда", "Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях", "Поддержка занятости и повышение эффективности рынка труда для обеспечения роста производительности труда".