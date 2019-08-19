Под Саратовом открывается новый аэропорт Гагарин

САРАТОВ, 20 августа. /ТАСС/. Новый саратовский аэропорт Гагарин начинает работу утром во вторник, первый рейс прибудет из Москвы в 07:30 мск, сообщили ТАСС в пресс-службе аэропорта.

"Перевод всех рейсов в новый аэропорт Саратова (Гагарин) из старого аэропорта (Центральный) будет выполнен во вторник, 20 августа. Как ожидается, первый регулярный рейс прибудет из Москвы в 08:30 по местному времени", - сказал собеседник агентства.

Рейс выполнит из Внуково авиакомпания "Победа" на самолете Boeing 737-800NG. Всего в первый день работы нового аэропорта планируется обслужить 17 рейсов маршрута Москва - Саратов - Москва, которые выполнят "Аэрофлот", S7, Nordwind и "Победа". Кроме того, в день открытия авиакомпания Nordwind выполнит чартерный рейс в Анталью.

Аэропортовый комплекс Гагарин возведен в 20 км севернее Саратова в районе села Сабуровка. Проектом было предусмотрено строительство взлетно-посадочной полосы, пассажирского терминала пропускной способностью 1 млн пассажиров в год и административно-производственных зданий, необходимых для обслуживания пассажиров, багажа, грузов, а также размещения персонала и спецтехники.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе АО "Саратовские авиалинии" (оператор аэропорта Центральный), последний вылет из старого авиаузла состоится 20 августа в 05:10 по местному времени - в Москву.

Строительство аэропортового комплекса велось в регионе с 2013 года. Общий объем финансирования составил более 20 млрд рублей.