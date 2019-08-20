Huawei назвала политически мотивированным решение США внести 46 "дочек" в черный список

ПЕКИН, 20 августа. /ТАСС/. Решение администрации США внести еще 46 дочерних предприятий китайской телекоммуникационной корпорации Huawei в черный список из-за угрозы национальной безопасности было политически мотивированным. Об этом говорится в опубликованном во вторник заявлении Huawei.

"Мы выступаем против решения Министерства торговли США внести в список еще 46 дочерних предприятий Huawei", - указывается в документе. "Очевидно, что такое решение, принятое именно в это определенное время, является политически мотивированным и никак не связано с национальной безопасностью", - говорится в заявлении компании.

Как отметили в Huawei, такие действия Вашингтона нарушают базовые нормы свободной конкуренции, а любые попытки Соединенных Штатов оказывать давление на работу компании для достижения технологического превосходства США не увенчаются успехом. "Призываем США прекратить несправедливые действия в отношении Huawei", - подчеркивается в заявлении.

Министр торговли США Уилбур Росс заявил в понедельник телеканалу Fox Business, что власти страны продлили еще на 90 дней лицензию, позволяющую американским компаниям продавать Huawei продукцию для поддержания работы ее сетей и программного обеспечения мобильных устройств. Глава Минторга также сообщил, что власти США добавили в черный список из-за угрозы национальной безопасности еще 46 дочерних предприятий Huawei, после чего в нем фигурируют сама Huawei и более 100 ее компаний.

15 мая американский президент Дональд Трамп подписал указ, вводящий режим чрезвычайного положения для защиты информационно-коммуникационной инфраструктуры США от иностранных угроз. В связи с этим Минторг США с 17 мая внес Huawei в черный список из-за угрозы национальной безопасности. 20 мая Минторг выдал Huawei временную генеральную лицензию сроком на 90 дней, которая возобновляет ее право обеспечивать обслуживание сетей и предоставлять обновления программного обеспечения для ее мобильных устройств.

В августе прошлого года Трамп подписал указ, который запретил правительственным ведомствам США использовать оборудование, произведенное Huawei и еще одной китайской компанией - ZTE.