В ПАО "Ил" уточнили, кого коснутся сокращения в компании

МОСКВА, 20 августа. /ТАСС/. Сокращения сотрудников ПАО "Ильюшин" (входит в Объединенную авиастроительную корпорацию) коснутся только административно-управленческого и вспомогательного персонала. Об этом говорится в распространенном в понедельник официальном комментарии компании.

Ранее издание "Газета.Ру" сообщило со ссылкой на источник в Объединенной авиастроительной корпорации, что из ПАО "Ил" будут уволены около тысячи человек, это должно произойти в ноябре 2019 года. По данным издания, попавшим под сокращение сотрудникам будут предложены вакансии в соответствии с законодательством "с учетом их квалификации", а при отсутствии таковых нижестоящие или ниже оплачиваемые должности.

"На ПАО "Ил" идет оптимизация организационной структуры и настройка профессиональной команды предприятия в рамках общекорпоративных процедур. В результате этого сокращается количество уровней управления. Оптимизация затрагивает только административно-управленческий и вспомогательный персонал", - говорится в официальном комментарии компании.

Сохранение инженерных кадров и конструкторских компетенций остается основным приоритетом кадровой политики предприятия, отмечается в сообщении.

"Главные конструкторы по типам воздушных судов и инженерные команды по всем ключевым программам продолжают работу. Предприятие выполняет действующие контракты, ведет разработку существующих и перспективных образцов авиационной техники марки "Ил", - пояснили в компании.

В ПАО "Ил" не уточнили количество сокращаемых работников.

Увольнения топ-менеджеров

В начале июля источник в обороннно-промышленном комплексе сообщал ТАСС, что ряд топ-менеджеров и сотрудников ПАО "Ильюшин" уволились из компании. В частности, "Ил" покинули заместители гендиректора экономического и юридического блоков, а также топ-менеджеры, курировавшие проекты самолетов Ил-112, Ил-276 и Ил-96.

В пресс-службе "Ильюшина" тогда сообщили ТАСС, что идет оптимизация управления. При этом в "Иле" подчеркнули, что работа над новыми самолетами продолжается, так как конструкторские команды сохраняются.

20 апреля 2019 года в "Ильюшине" сменилось руководство - Юрий Грудинин, руководивший ранее предприятием ПАО "ТАНТК имени Г. М. Бериева", сменил на посту генерального директора Алексея Рогозина. Кроме того, функции единоличного исполнительного органа ПАО "ТАНТК имени Г. М. Бериева" были переданы в ПАО "Ил".

ПАО "Ил" производит новейшие транспортники Ил-76МД-90А, разрабатывает топливозаправщик Ил-78М-90А, легкий транспортник Ил-112В, средний Ил-276 и сверхтяжелый Ил-106, а также модернизирует строевые Ил-76. Кроме того, в "Ильюшине" готовятся к возобновлению производства широкофюзеляжного лайнера Ил-96-400М в новом облике.