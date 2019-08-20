Суд обязал эксплуатанта аэропорта Нальчик определить приаэродромную территорию

НАЛЬЧИК, 20 августа. /ТАСС/. Проект решения об установлении приаэродромной территории аэропорта Нальчик (Кабардино-Балкария) должен быть разработан эксплуатантом по решению суда. Об этом во вторник сообщается на сайте Южной транспортной прокуратуры.

"Решением Нальчикского городского суда на ООО "Аэрокомплекс" (эксплуатант аэропорта Нальчик - прим. ТАСС) возложена обязанность разработать проект решения об установлении приаэродромной территории аэропорта Нальчик и направить его на утверждение в Федеральное агентство воздушного транспорта РФ. Фактическое устранение нарушений находится на контроле Нальчикской транспортной прокуратуры", - говорится в сообщении.

Нальчикская транспортная прокуратура при проведении проверки деятельности ООО "Аэрокомплекс" выявила нарушения требований законодательства о безопасности полетов. Так, в соответствии со ст. 47 Воздушного кодекса РФ, приаэродромная территория устанавливается в целях обеспечения безопасности полетов воздушных судов, перспективного развития аэропорта и исключения негативного воздействия оборудования аэродрома и полетов воздушных судов на здоровье человека и окружающую среду.

На оператора аэродрома была возложена обязанность по подготовке проекта решения об установлении приаэродромной территории. "Однако, как установлено проверкой, ООО "Аэрокомплекс" до настоящего времени не обеспечено предоставление проекта решения в Федеральное агентство воздушного транспорта РФ, в связи с чем соответствующее решение не принято, приаэродромная территория аэропорта Нальчик не установлена", - говорится в сообщении. В связи с этим Нальчикская транспортная прокуратура предъявила судебный иск для устранения выявленных нарушений.