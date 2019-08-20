Кабмин выделит Минпромторгу 2 млрд рублей на поддержку продаж автомобилей

МОСКВА, 20 августа. /ТАСС/. Правительство РФ выделит в 2019 году Минпромторгу из своего резервного фонда дополнительно 3 млрд рублей на стимулирование программ по льготному лизингу на колесные транспортные средства и продажам автомобилей физическим лицам. Соответствующее распоряжение кабмина опубликовано во вторник на официальном интернет-портале правовой информации.

2 млрд рублей планируется выделить на предоставление в 2019 году субсидий из федерального бюджета российским банкам на возмещение части затрат по кредитам, выданным в 2018-2020 годах на приобретение физлицами автомобилей.

"Обеспечить реализацию не менее 22 200 автомобилей в 2019 году", - говорится в тексте распоряжения.

Еще 1 млрд рублей планируется направить на субсидирование возмещения потерь лизингодателей при предоставлении скидки на авансовый платеж на колесные транспортные средства по договорам лизинга, заключенным в 2018-2020 годах. Планируется, что эта мера поможет обеспечить реализацию не менее 2 тыс. 300 колесных транспортных средств.