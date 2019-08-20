В ЦБ отметили рост прибыли банковского сектора за последние полгода

МОСКВА, 20 августа. /ТАСС/. Российские банки в январе - июле 2019 года заработали 1,178 трлн руб. против 776 млрд руб. годом ранее, сообщается в материалах ЦБ РФ.

При этом, по данным регулятора, снижается убыточность кредитных организаций. За январь - июль 2019 года прибыль показали 77% от количества кредитных организаций, действовавших на 1 августа текущего года. За аналогичный период 2018 года прибыль показали 71% кредитных организаций.

"Динамика финансового результата в текущем году относительно предыдущего года в значительной мере обусловлена сокращением расходов на формирование резервов на возможные потери, которое носит преимущественно технический характер вследствие применения кредитными организациями корректировок в соответствии с МСФО 9", - отмечается в документе ЦБ.

За январь - июль активы банковского сектора увеличились на 1,6%. При этом июльский рост активов банковского сектора был максимальным в текущем году (+1,1%).

"В значительной мере рост активов произошел за счет увеличения депозитов и остатков средств на корреспондентских счетах кредитных организаций в Банке России", - констатирует регулятор.

Рублевые и валютные вклады

Прирост объема рублевых вкладов в российских банках составил 2,8%, валютных вкладов в долларовом эквиваленте - 9,9%.

"Со стороны ресурсной базы приток вкладов физических лиц за январь - июль 2019 года существенно превысил показатель аналогичного периода прошлого года (+4,3% против +3%). За январь - июль 2019 года рублевые вклады выросли на 2,8%, а вклады в иностранной валюте - на 9,9% в долларовом эквиваленте" - сообщает ЦБ.

При этом, по данным регулятора, в условиях укрепления рубля к иностранным валютам доля рублевых вкладов в общем объеме выросла с начала года с 78,5% до 78,9%.

Корпоративные кредиты

Банк России ожидает оживления спроса на банковские кредиты со стороны корпоративных заемщиков на фоне ускорения экономического роста и снижения ставок, за январь - июль рост этого сегмента составил 2,8%.

"Корпоративные кредиты выросли за семь месяцев на 2,8% (за аналогичный период 2018 года - на 2,7%). В условиях ускорения экономического роста (темп прироста ВВП в II квартале 2019 года повысился до 0,9% по сравнению с 0,5% за I квартал), а также благоприятной динамики процентных ставок и в целом смягчения во II квартале 2019 года условий банковского кредитования в дальнейшем можно ожидать оживления спроса на банковские кредиты со стороны корпоративных клиентов", - сообщает Банк России.

Потребкредитование

Отмечается, что розничный кредитный портфель в российских банках увеличился на 11% против 11,6% за такой же период годом ранее.

"Прирост розничного портфеля за семь месяцев составил 11,0%, что несколько ниже прироста за аналогичный период 2018 года (+11,6%). При этом банки наращивали портфель ипотечных жилищных кредитов, в то время как необеспеченное потребительское кредитование в последние месяцы демонстрировало некоторое замедление", - отмечается в документе.

ЦБ подчеркивает, что "расширение кредитования в основном обеспечил розничный сегмент, хотя его прирост замедляется третий месяц подряд".

Динамика портфеля необеспеченных потребительских ссуд в январе - июне 2019 г. составила 10,8% и была выше, чем за тот же период предыдущего года (+9,1%). При этом, по данным регулятора, качество портфеля таких ссуд улучшилось: доля кредитов с просроченной задолженностью свыше 90 дней в нем снизилась с начала года с 9,1% до 8,4%.

В розничном портфеле доля просроченной задолженности за счет ускоренного роста портфеля опустилась до уровня ниже начала года (4,9% и 5,1% соответственно).