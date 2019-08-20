"Аэрофлот" открыл продажу билетов в новый аэропорт Саратова в зимнее расписание

МОСКВА, 20 августа. /ТАСС/. Авиакомпания "Аэрофлот" открыла 20 августа продажу авиабилетов с вылетом с 27 октября в новый аэропорт Саратова - Гагарин, сообщил ТАСС официальный представитель авиакомпании. Ранее газета "Ведомости" сообщила, что авиакомпания прекратила продажу билетов в новый аэропорт: авиабилетов не было в системе бронирования авиакомпании с зимнего расписания (27 октября).

"Уже открыли продажи", - сказал он.

18 августа в Саратове заработал новый аэропорт Гагарин (тестовый рейс выполнила "Победа", закрывающийся "Центральный" принимает рейсы до 20 августа). Как следует из информации на сайте "Аэрофлота", компания уже начала выполнять рейсы в новый аэропорт. Эту информацию подтвердили ранее и в компании. По данным "Ведомостей", ранее "Аэрофлот" выполнял шесть рейсов в день в "Центральный", сейчас же частота полетов сократилась до двух рейсов в день. При этом, как следует из расписания на сайте авиакомпании, с 27 октября частота полетов увеличится до четырех рейсов в день.

"Ведомости" во вторник сообщили, что "Аэрофлот" и S7 прекратили продажу авиабилетов на рейсы в Гагарин. Представитель S7 подтвердил изданию, что с зимнего расписания авиакомпания закроет продажу авиабилетов.

Как уточняет газета, обслуживание рейсов в Гагарине по сравнению с "Центральным" в несколько раз дороже. В управляющей компании аэропорта "Аэропорты регионов" с такими выводами не согласны.

"Использование более вместительных самолетов снижает себестоимость рейсов на 30%", - сообщил ТАСС генеральный директор компании Евгений Чудновский.

Гагарин - второй в современной истории России аэропорт, построенный с нуля (первый - Платов в Ростове-на-Дону). Его построили в 20 км от Саратова на основе государственно-частного партнерства в рамках программы "Развитие транспортной системы России". Из федерального бюджета на строительство выделили 7,22 млрд рублей, а частные инвесторы вложили 8,2 млрд. Новый аэропорт Гагарин начал свою работу во вторник утром, первый рейс прибыл из Москвы в 08:07 по местному времени. Всего в первый день работы нового аэропорта планируется обслужить 17 рейсов маршрута Москва - Саратов - Москва, которые выполнят "Аэрофлот", S7, Nordwind и "Победа".