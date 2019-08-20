Суд в Петербурге арестовал счета и имущество руководства "Энергокапитала" на 3 млрд рублей

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 20 августа. /ТАСС/. Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области арестовал счета и имущество члена совета директоров "Инвестиционной компании "Энергокапитал" Александра Кашина и члена правления компании Аркадия Поляруса на общую сумму 3 млрд рублей в рамках дела о банкротстве инвесткомпании. Такая информация содержится в определении суда.

"Наложить арест на имеющиеся на банковских счетах, открытых на имя Кашина А. Л., денежные средства, а также на средства, поступившие на корреспондентский счет банка на имя Кашина А. Л., а также на принадлежащее Кашину А. Л. имущество в пределах 3 млрд 45 млн 925 тыс. 786,79 рублей", - говорится в определении суда.

Аналогичное решение принято по счетам и имуществу Поляруса. В определении поясняется, что обеспечительные меры приняты по требованию конкурсных кредиторов "Энергокапитала".

В декабре 2015 года Банк России аннулировал лицензии на осуществление операций с ценными бумагами компании "Энергокапитал". Такое решение было принято регулятором после того, как он установил факт неоднократного и продолжительного манипулирования рынками обыкновенных и привилегированных акций ОАО "Ленэнерго" на Московской бирже.

В 2016 году Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области признал компанию "Энергокапитал" банкротом и назначил конкурсного управляющего. Кашин, по данным базы СПАРК, является членом совета директоров компании, Полярус - член правления компании.

Кредиторы "Энергокапитала" требовали суд привлечь к субсидиарной ответственности Кашина на сумму более 3 млрд рублей, однако первая инстанция - арбитраж Петербурга - отказал заявителям, затем постановление было обжаловано в вышестоящих судах. Арбитраж Северо-Западного округа в итоге отменил это решение и направил дело на новое рассмотрение. Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области вновь рассмотрит данное дело 13 сентября.