Эксперт: оптовая стоимость свинины в 2019 году снизится на 7-9%

МОСКВА, 20 августа. /ТАСС/. Национальный мясной союз ожидает снижения оптовой стоимости свинины в 2019 году на 7-9%, а затем еще на 3-5% в 2020 году из-за роста внутреннего производства. Такую оценку ТАСС предоставил глава союза Сергей Юшин.

"По нашим оценкам, среднегодовая оптовая цена 2019 года будет приблизительно на 7-9% ниже цены 2018 года. В 2020 году снижение может составить еще примерно 3-5%", - сказал он.

По его мнению, в этом году сезонное снижение цен на свинину началось раньше, чем всегда. "Обычно снижение происходило где-то с начала сентября, но в этом году из-за того, что погода не очень была в июле, холодная, можно сказать, и из-за того, что шашлычный сезон сорвался, это произошло раньше. Плюс высокие темпы роста приводят к тому, что оптовые цены начали снижаться раньше, и снижаются существенно", - пояснил Юшин. По его словам, сейчас поэтому среднегодовые и среднесезонные на эту продукцию ниже прошлогодних в среднем на 5%.

Он напомнил, что конкуренция на рынке свинины постоянно ужесточается и уже в следующем году в России будут введены в эксплуатацию мощности по переработке около 300 тыс. тонн свинины в убойном весе, что станет самым большим приростом за последние 15 лет. "Конечно, это для потребителя радостная новость, но нужно учитывать и тот фактор, что за последние полтора года существенно выросла себестоимость, прежде всего, из-за стоимости кормов и, конечно, ценовая ситуация в отрасли будет довольно-таки сложной. Предприятиям нужно будет постоянно искать резервы для снижения издержек", - считает Юшин.

При этом он отметил, что сложно прогнозировать, как именно снижение оптовых цен отразится на рознице. "За розницу говорить бесполезно, потому что у нас разные форматы магазинов, у них разная матрица, разная наценка, разные условия продажи, разное количество акций, поэтому бессмысленно, но, естественно, розница так или иначе в конечном итоге отражает и динамику в оптовом звене", - пояснил он.

Он не исключил, что низкие цены на свинину будут косвенно давить на мясо птицы. "Эти два вида животного белка в общем-то взаимосвязаны, поэтому сегодня средние оптовые цены на мясо птицы на конец августа примерно на 10% ниже, чем в начале года", - отметил он. При этом среднегодовые цены на птицу будут зависеть от свинины, однако, скорее всего, они останутся на прежнем уровне из-за высокой себестоимости производства, связанной с ценой на соевый шрот и зерно.