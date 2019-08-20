В Чечне после реконструкции открыли часть автодороги к Урус-Мартану

ГРОЗНЫЙ, 20 августа. /ТАСС/. Реконструкцию подъезда от автодороги Р-217 "Кавказ" к городу Урус-Мартан завершили в Чечне в рамках национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги". Торжественную церемонию открытия участка приурочили к 68-й годовщине со дня рождения первого президента Чеченской Республики Ахмат-Хаджи Кадырова.

"Реконструкция автодороги позволила увеличить пропускную способность и обеспечить комфортный проезд автотранспорту. Подъезд от автомобильной дороги Р -217 "Кавказ" к городу Урус - Мартан является важнейшим элементом дорожной сети региона, связывающим районный центр с федеральной автомобильной дорогой, а также населенные пункты Урус-Мартановского, Ачхой-Мартановского и горной части республики. По этой дороге также осуществляется связь Урус-Мартана и других населенных пунктов района со столицей республики - городом Грозным", - отметил на церемонии вице-премьер - министр автомобильных дорог Чечни Абубакар Тумхаджиев.

В результате реконструкции дорога переведена из двухполосной в четырехполосную, что позволяет обеспечить более безопасный и комфортный проезд по ней автотранспорта. На дороге установлены 2 камеры фотовидеофиксации нарушений ПДД.

Национальный проект "Безопасные и качественные автомобильные дороги" реализуется до 2024 года. Его целями являются снижение мест концентрации ДТП и смертности в результате дорожных происшествий, а также увеличение доли дорожной сети городских агломераций, находящихся в нормативном состоянии, до 85% к 2024 году.