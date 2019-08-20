{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Северный Кавказ

На Ставрополье отремонтируют дорогу, построенную 20 лет назад

Из краевого бюджета на эти цели планируется выделить более 600 тыс. рублей

ПЯТИГОРСК, 20 августа /ТАСС/. Дорогу, построенную более 20 лет назад, отремонтируют в этом году в селе Красноярском Ставропольского края, сообщила во вторник пресс-служба министерства дорожного хозяйства и транспорта региона.

"В селе Красноярском Андроповского района в этом году пройдет ремонт местных автодорог в рамках реализации краевой госпрограммы "Развитие транспортной системы". Почти 300 метров нового асфальта появится на участке дороги по улице Подтенной", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, на ремонт дороги затратят более 600 тыс. рублей. Средства были выделены из бюджета Ставропольского края.

"Автодорога была построена и введена в эксплуатацию более 20 лет назад. И мы понимаем, что таких дорог на Ставрополье немало. Именно поэтому губернатором Ставропольского края было дано поручение вести усиленную работу по повышению уровня нормативного состояния местных автодорог. Сельским дорогам уделяется большое внимание еще и потому, что развитая дорожная сеть - это своеобразный фундамент для комплексного развития села", - приводятся в сообщении слова министра транспорта края Евгения Штепы.

В министерстве отмечают, что улица Подтенная - центральная и играет важную роль в жизни жителей села. В релизе говорится, что дорога по этой улице важна для медиков, так как она ведет к фельдшерско-акушерскому пункту. Также, именно здесь запланировано обустроить съезды к трем спортивно-игровым объектам, которые каждый день посещает молодежь, в том числе и из соседних сел, для занятий на уличных тренажерах и игр на теннисном корте.

Теги
РоссияСеверный КавказСКФОСтавропольский край
Ситуация вокруг Промсвязьбанка
Промсвязьбанк просит суд расторгнуть брачный договор Алексея Ананьева
Согласно этому договору, Ананьев передал своей жене Дарье все свое недвижимое имущество и около 5 тыс. произведений искусства
Читать полностью