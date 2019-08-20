На Ставрополье отремонтируют дорогу, построенную 20 лет назад

ПЯТИГОРСК, 20 августа /ТАСС/. Дорогу, построенную более 20 лет назад, отремонтируют в этом году в селе Красноярском Ставропольского края, сообщила во вторник пресс-служба министерства дорожного хозяйства и транспорта региона.

"В селе Красноярском Андроповского района в этом году пройдет ремонт местных автодорог в рамках реализации краевой госпрограммы "Развитие транспортной системы". Почти 300 метров нового асфальта появится на участке дороги по улице Подтенной", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, на ремонт дороги затратят более 600 тыс. рублей. Средства были выделены из бюджета Ставропольского края.

"Автодорога была построена и введена в эксплуатацию более 20 лет назад. И мы понимаем, что таких дорог на Ставрополье немало. Именно поэтому губернатором Ставропольского края было дано поручение вести усиленную работу по повышению уровня нормативного состояния местных автодорог. Сельским дорогам уделяется большое внимание еще и потому, что развитая дорожная сеть - это своеобразный фундамент для комплексного развития села", - приводятся в сообщении слова министра транспорта края Евгения Штепы.

В министерстве отмечают, что улица Подтенная - центральная и играет важную роль в жизни жителей села. В релизе говорится, что дорога по этой улице важна для медиков, так как она ведет к фельдшерско-акушерскому пункту. Также, именно здесь запланировано обустроить съезды к трем спортивно-игровым объектам, которые каждый день посещает молодежь, в том числе и из соседних сел, для занятий на уличных тренажерах и игр на теннисном корте.