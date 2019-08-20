Во Владикавказе до октября заменят часть трамвайных путей

ВЛАДИКАВКАЗ, 20 августа. /ТАСС/. Власти Владикавказа заменят до 1 октября трамвайные пути протяженностью 2 км, сообщила во вторник пресс-служба администрации местного самоуправления города.

"На замену рельс протяженностью 2 километра в текущем году выделено 70 млн рублей. Трамваи вновь пройдут по обновленному участку 1 октября", - говорится в сообщении.

Работы ведутся на самой длинной улице Владикавказа - проспекте Коста - на участке от улицы Х. Мамсурова до улицы Пашковского. На указанном отрезке автомагистрали планируется полностью обновить трамвайные рельсы и межрельсовое полотно. Изношенность путей на этом участке составляла 80%

"Через месяц мы начнем здесь укладку асфальта, ход работ под постоянным контролем. К сожалению, из-за дождей сроки немного сдвинулись, но сейчас погода восстановилась. Сейчас специалисты проводят работы и в ночное время суток для того, чтобы объект был сдан в срок", - цитирует пресс-служба главу администрации местного самоуправления города Бориса Албегова.

Владикавказ входит в десятку городов России, где впервые появился трамвай. 1 августа 1904 года на линию вышли 12 моторных закрытых и открытых вагонов.