Кабмин предлагает ограничить размер максимального займа в ломбардах

МОСКВА, 20 августа. /ТАСС/. Правительство РФ внесло на рассмотрение в Госдуму поправки в законодательство, регулирующее деятельность ломбардов в России. В частности, в проекте закона предлагается ввести ограничения по размеру предельного займа, а также указывается необходимость перерегистрации ломбардов в Банке России по новым правилам. Соответствующий документ опубликован в электронной базе данных нижней палаты парламента.

В документе отмечается, что размер максимального займа не должен превышать оценочную стоимость заложенной вещи. Также повышается в 10 раз минимальная стоимость вещи, которую ломбард может продать только на открытых торгах.

Проект закона предполагает продление времени работы ломбардов на три часа - до 23:00. Сейчас ломбарды могут работать с 8:00 до 20:00.

Поправками вводится запрет на использование слова "ломбард" в наименовании юридическим лицам, сведения о которых не внесены в госреестр ломбардов или они только собираются получить статус ломбарда.

"Законопроектом предлагается регламентировать процедуру допуска ломбардов на финансовый рынок, а именно установить, что юридическое лицо приобретает статус ломбарда со дня внесения Банком России сведений о нем в государственный реестр ломбардов и утрачивает статус ломбарда со дня исключения указанных сведений из этого реестра", - указано в пояснительной записке к проекту закона.

По состоянию на 2 августа 2019 года в реестр ломбардов Банка России входит 10 485 организаций.