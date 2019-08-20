РЖД ищут инновационные решения для шумоподавления на железной дороге

МОСКВА, 20 августа. /ТАСС/. РЖД проводят поиск инновационных решений для шумоподавления на железной дороге в форме открытого запроса, заявки могут подать как физические, так и юридические лица. Об этом говорится в сообщении холдинга.

Основная цель запроса - найти технологические решения, которые позволят защитить население от сверхнормативного акустического воздействия объектов железнодорожного транспорта.

Заявки принимаются с 23 августа по 23 сентября 2019 года через специализированный раздел "Открытый запрос" автоматизированной системы "Единое окно инноваций" сайта РЖД.

РЖД ранее объявили еще четыре открытых запроса на поиск инноваций. Холдинг принимает заявки о способах предотвращения аварий на железнодорожных переездах и образования наледи на пассажирских вагонах в зимнее время. Кроме того, компания интересуется мобильными автономными зданиями для работников вахтового метода и распознаванием неисправностей подвижного состава.

"Всего в рамках проведенных открытых запросов поступило свыше 70 заявок", - отмечается в пресс-релизе компании.