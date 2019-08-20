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AP: фармацевтическая компания Endo выплатит Огайо $10 млн в связи с опиоидным кризисом

По данным агентства, также ирландская сторона поставит безвозмездно властям штата препараты от высокого давления на сумму $1 млн

НЬЮ-ЙОРК, 20 августа. /ТАСС/. Ирландская фармацевтическая компания Endo Pharmaceuticals согласилась заплатить двум округам штата Огайо $10 млн в рамках досудебного урегулирования претензий за соучастие в стимулировании опиоидного кризиса. Об этом сообщило во вторник информационное агентство Associated Press.

По его данным, исполнительный вице-президент Endo Мэттью Малетта оценил расходы компании на судебные разбирательства с властями Огайо в $10 млн. Ирландская сторона также поставит безвозмездно властям штата препараты от высокого давления на сумму $1 млн. Endo выпускает эти лекарства на заводах в округах Кайахога и Саммит.

Федеральные суды Огайо планируют приступить к разбирательству исков в отношении других фармацевтических компаний 21 октября.

Израильская фармацевтическая компания Teva Pharmaceuticals в мае заключила аналогичное соглашение со штатом Оклахома, обязавшись выплатить ему $85 млн. Фармацевтическая Purdue Pharma также предпочла пойти на мировую с этим штатом и заплатила $270 млн.

Опиоидный кризис, который специалисты считают одной из важнейших проблем в сфере здравоохранения США, берет свое начало в 1990-х годах, однако единой стратегии борьбы с наркотиками до сих пор не выработано. Согласно оценкам медицинского издания STAT, если не принять срочных мер, то от передозировки опиоидами в США в течение следующих 10 лет могут умереть около 500 тыс. человек. Примерно столько же американцев скончались от вируса иммунодефицита человека с 1980 года по настоящее время.

Президент США Дональд Трамп весной 2017 года распорядился создать президентскую комиссию США по борьбе с опиоидным кризисом и 26 октября 2018 года присвоил опиоидному кризису статус чрезвычайной ситуации в сфере здравоохранения. Это предусматривает принятие комплекса мер по оказанию помощи наркозависимым и противодействию распространению наркотиков этой группы на черном рынке.

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