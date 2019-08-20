Вучич: США поддерживают позицию Белграда в ситуации с торговыми пошлинами Приштины

БЕЛГРАД, 21 августа. /ТАСС/. Соединенные Штаты поддерживают Белград и выступают за отмену введенных Приштиной 100-процентных торговых пошлин на сербские товары. Об этом заявил во вторник президент Сербии Александар Вучич в эфире канала RTS по результатам встречи с госсекретарем США Майклом Помпео.

"Я попросил американскую администрацию попытаться, хотя она это делала и до того, еще сильнее повлиять на косовских албанцев в вопросе отмены пошлин, которые были нам навязаны почти год назад. И в этом вопросе, нет сомнений, мы имеем американскую поддержку. Поскольку они как и мы считают, что важно продолжить диалог между Белградом и Приштиной, чтобы мы могли любым способом и любой ценой сохранить мир и развивать экономику", - заявил Вучич.

По его словам, в ходе полуторачасовой беседы с Помпео он также поднял тему сохранения сербских религиозных объектов в Косове.

Вучич заверил, что Сербия готова сразу после отмены пошлин вернуться к диалогу с Приштиной. "Мы верим, что США еще сильнее подключатся к решению проблем в регионе", - подчеркнул сербский лидер.

Диалог между Белградом и Приштиной был заморожен после введения 21 ноября 2018 года властями в Приштине торговых пошлин в размере 100% на товары из Сербии, а также Боснии и Герцеговины. Кроме того, 14 декабря 2018 года парламент самопровозглашенной республики Косово одобрил формирование полноценной армии на основе сил безопасности, что противоречит существующим международным документам, в частности резолюции СБ ООН №1244. 7 марта текущего года парламент непризнанного Косова принял большинством голосов закон о переговорной платформе с Белградом, который блокирует любую возможность компромиссного решения. Власти в Приштине также объявили о курсе на объединение с Албанией и сделали ряд подготовительных шагов, отменив роуминг и упразднив пограничный контроль.