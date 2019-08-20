Walmart подала в суд на Tesla из-за возгорания солнечных батарей ее производства

НЬЮ-ЙОРК, 21 августа. /ТАСС/. Торговая сеть Walmart во вторник подала в суд на компанию Tesla предпринимателя Илона Маска после нескольких случаев возгорания солнечных батарей ее производства. Об этом говорится в материалах суда, имеющихся в распоряжении корреспондента ТАСС.

В исковом заявлении указывается, что в период с 2012 по 2018 год произошло по меньшей мере семь случаев возгорания солнечных батарей производства Tesla, установленных на крышах многих магазинов торговой сети. Руководство крупнейшего американского ретейлера намерено привлечь компанию Маска к ответственности за нарушение условий контракта, грубую халатность и несоответствие ее продукции отраслевым стандартам. По утверждению владельцев торговой сети, регулярный осмотр солнечных панелей на предмет неисправностей проводили некомпетентные сотрудники Tesla, а при установке самих устройств были допущены технические недочеты, которые в конечном счете приводили к возгоранию.

В иске, поданном в Верховный суд штата Нью-Йорк, указывается, что руководство Walmart намерено добиться того, чтобы суд предписал Tesla демонтировать все солнечные батареи, установленные на более чем 240 магазинах сети. К тому же в компании планируют добиться от Tesla возмещения ущерба, нанесенного возгораниями, его точная сумма не указывается.

Компания Tesla была основана Маском в 2003 году. Первоначально она называлась Tesla Motors, но впоследствии была переименована в Tesla. Ее штаб-квартира находится в Пало-Альто (штат Калифорния). Сначала фирма специализировалась на производстве электромобилей, однако позже стала заниматься созданием солнечных батарей и других энергонакопительных систем.