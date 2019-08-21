"Ъ": ФАС не поддержала идею создания системы интернет-трансляции 20 телеканалов

МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России направила негативный отзыв на законопроект о создании системы интернет-трансляций 20 обязательных общедоступных каналов. Об этом в среду сообщает в среду газета "Коммерсантъ" со ссылкой на отзыв.

В письме в адрес Минкомсвязи ФАС подчеркнула, что считает проект "крайне опасным" из-за выведения какого-либо субъекта из-под антимонопольных ограничений. Начальник управления регулирования связи и информационных технологий ФАС Елена Заева подтвердила изданию, что служба "концептуально не поддерживает проект".

Также против интернет-трансляции 20 общедоступных каналов выступила Ассоциация кабельного телевидения России (АКТР). В письме председателю комитета Госдумы по информационной политике, автору законопроекта Леониду Левину подчеркивается, что вещатели обязательных каналов попадут в заведомо худшие условия по сравнению с другими каналами. Более того, они будут зависеть от компании, имеющей на рынке свои коммерческие интересы.

Президент "Ростелесетей" Олег Грищенко в своем письме спикеру Совета федерации Валентине Матвиенко также выразил опасения относительно системы интернет-вещания. Он отметил, что операторы должны будут отказаться от развития приложений по отложенному просмотру, проектов Smart TV и лоббировать интересы нового поставщика контента.

О законопроекте

Пакет законопроектов, направленных на создание общероссийской системы интернет-трансляций телеканалов первого и второго мультиплекса, был внесен в Госдуму 23 июля. Авторами инициативы выступили глава думского комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Леонид Левин и его первый заместитель Сергей Боярский.

Как пояснял журналистам Левин, развитие современной цифровой инфраструктуры привело к увеличению доли потребления визуального контента посредством технологий онлайн-вещания; в этих условиях назрела необходимость систематизировать процессы распространения трансляций российских общедоступных телеканалов в интернете. Основной задачей внесенного пакета, по словам парламентария, является создание единой технологической платформы для доставки телевизионного сигнала с использованием новейших сетевых технологий, что позволит существенно улучшить качество телевизионных трансляций.