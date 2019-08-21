Власти Татарстана считают, что платная дорога до Казани разгрузит растущий автопоток

КАЗАНЬ, 21 августа. /ТАСС/. Власти Татарстана считают, что строительство платной дороги из Москвы в Казань позволит разгрузить растущий автомобильный поток на трассе М7 "Волга". Республика заинтересована в этом варианте больше, чем в реконструкции действующей дороги, сообщила ТАСС заместитель руководителя пресс-службы президента Татарстана Лилия Галимова.

Ранее газета "Ведомости" сообщила, что Минэкономразвития РФ предложило вместо платной автодороги Москва - Казань построить новую трассу только до Владимира, а на оставшемся отрезке реконструировать существующую трассу М7.

"Президент Татарстана Рустам Минниханов считает, что нужно исходить не из сегодняшних приоритетов, а смотреть на перспективу. Потому что дорогу строить как минимум пять лет, и через это время ситуация может быть совершенно иная, чем сейчас. Нужно строить дорогу - своего рода дублер федеральной трассе М7, для того чтобы разгрузить нынешний поток, в перспективе он вырастет гораздо больше. Надо вообще развести пассажирские перевозки и грузовые перевозки - это очень важно", - сказала Галимова, отметив, что та ресурсная база трассы, которая есть на сегодняшний день, уже не справляется с потоком.

Строительство платной автодороги из Москвы в Казань также предусматривает возведение нового моста через Волгу. "Нам нужен новый мост и новая дорога для того, чтобы те запросы и те масштабы, которые на сегодняшний день есть, удовлетворить. Мы, конечно, заинтересованы в проекте", - добавила Галимова.

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поручил Минэкономразвития совместно с Минфином, Минтрансом и Минстроем создать рабочую группу и представить согласованную позицию по вопросам реконструкции федеральной трассы М7 "Волга", включая обходы городов. Правительству предстоит выбрать между полной реконструкцией М7 (этот вариант должна подготовить рабочая группа) и строительством новой платной трассы Москва - Казань, которую "Автодор" планирует реализовать в рамках проекта "Европа - Западный Китай".

Платная трасса включена в комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры до 2024 года. Она позволит сократить время в пути между Москвой и Казанью почти в два раза - до 6,5 часа.