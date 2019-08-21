Президент Мозамбика призвал повысить уровень экономического сотрудничества с Россией

МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. Необходимо вывести российско-мозамбикские отношения в экономической сфере на тот же высокий уровень, который имеется в политическом взаимодействии двух стран. Об этом заявил в среду президент Мозамбика Филипе Ньюси, выступая на Российско-мозамбикском бизнес-форуме.

"Экономические отношения между Россией и Мозамбиком должны выйти на уровень наших политических отношений. Стоящие перед нами задачи заключаются в том, чтобы обеспечить дальнейшее плодотворное сотрудничество в военно-технической, а также в других областях", - сказал он.

Президент также указал на большой потенциал сотрудничества в сфере добычи природных ресурсов. "Наличие в нашей стране больших запасов природных ресурсов - уголь, газ, графит, драгоценные камни - свидетельствует о большом потенциале. Мы обещаем большой доход от инвестиций", - подчеркнул Ньюси.

По его словам, в Мозамбике доверяют российским инвесторам, поскольку тем имеют солидную репутацию и обширные знания всего Африканского региона. Среди областей, в которых приветствуется российское участие, Ньюси назвал металлургию, строительство инфраструктуры, производство нефти и газа, развитие сельского хозяйства и туризма.

"Я бы хотел повторить свое приглашение российским предпринимателям приехать в нашу страну для участия в тендерах. Мы признаем преимущественную роль России, этого евро-азиатского гиганта, в развитии Африканского континента, а встреча на высшем уровне в октябре (предстоящий в Сочи саммит Россия - Африка - прим. ТАСС) будет свидетельством усилий, которые прилагает Россия", - подчеркнул мозамбикский лидер.

Президент Мозамбика находится в России с визитом 21-23 августа. Ранее помощник президента России Юрий Ушаков сообщил, что президент России Владимир Путин проведет с Ньюси переговоры 22 августа. Как сообщил Ньюси в эксклюзивном интервью первому заместителю генерального директора ТАСС Михаилу Гусману, он намерен обсудить на переговорах с Путиным привлечение инвестиций из РФ в Мозамбик, в том числе в сферах туризма и технологий.