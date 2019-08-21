Ущерб от засухи в Забайкалье превысил 200 млн рублей

ЧИТА, 21 августа. /ТАСС/. Ущерб от засухи в Забайкальском крае летом 2019 года превысил 200 млн рублей. Посевы погибли на площади 35,4 тыс. га. Об этом сообщили в среду на сайте регионального Минсельхоза.

"Ущерб, нанесенный засухой агропромышленному комплексу региона, составил 218,2 млн рублей. Площадь гибели сельскохозяйственных культур в результате почвенной и атмосферной засухи - 35,4 тыс. га", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что потери аграриев региона от засухи превысили 180 млн рублей.

В конце июля - начале августа режим ЧС из-за засухи ввели в четырех районах на юго-востоке Забайкалья. По данным краевого Минсельхоза, жаркая и сухая погода уничтожила посевы зерновых культур, преимущественно пшеницы. В начале августа режим ЧС из-за засухи объявили на всей территории края.

Для предоставления компенсаций пострадавшим аграриям региональное министерство приняло и проверило 48 пакетов документов от сельхозорганизаций и крестьянских (фермерских) хозяйств.

"Все документы направлены в Министерство сельского хозяйства РФ, специалисты которого дадут экспертную оценку, после чего будет вынесено соответствующее решение", - отметили в краевом Минсельхозе.

В 2016 году аграрии Забайкальского края также пострадали от почвенной засухи. Тогда гибель сельхозкультур была на площади 69,4 тыс. га, что составило 41% общей посевной площади яровых. Ущерб от недобора урожая составил 1,1 млрд рублей.