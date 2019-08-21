Эксперт: на Украине дефицит угля грозит срывом отопительного сезона

КИЕВ, 21 августа. /ТАСС/. Запасы угля на Украине почти в половину ниже прошлогодних, что может привести к перебоям с отоплением и электричеством. Об этом говорится в среду в материале украинского издания "Страна" со ссылкой на данные Министерства энергетики и угольной промышленности Украины.

"На складах украинских электростанций хранится всего 897,3 тыс. тонн угля, что на 48% ниже, чем на аналогичную дату прошлого года", - отмечает издание.

На некоторых ТЭС, по данным ведомства, ситуация вообще катастрофическая. Так, на Приднепровской ТЭС запас угля всего 10,1 тыс. тонн, которого хватит на четыре дня работы, на Луганской - 3,1 тыс. тонн угля, которые, по расчетам министерства, закончится уже 22 августа. В целом, если запасы угля не пополнять, то их хватит всего лишь до середины октября.

Эксперт в сфере энергетики и руководитель специальных проектов научно-технического центра "Психея" Геннадий Рябцев в комментарии "Стране" подчеркнул, что в сложившей ситуации есть риски срыва отопительного сезона. "Если ничего не предпринимать, есть риски, что в отопительный сезон будут перебои с теплом и электричеством", - пояснил он.

По данным украинских СМИ, во вторник у президента Украины Владимира Зеленского состоялось закрытое совещание по ситуации в энергетике. Днем ранее представитель Зеленского в кабинете министров Андрей Герус также признал, что отопительный сезон на Украине может быть осложнен низкими запасами угля на складах генерирующих компаний перед осенне-зимним периодом и наличием споров с "Газпромом".