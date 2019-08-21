РВК и Skolkovo Ventures вложат 200 млн руб. в развитие технологий оптимизации производства

МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. Совместный фонд Skolkovo Ventures и Российской венчурной компании (РВК) инвестирует около 200 млн рублей в разработку программного обеспечения для оптимизации производственных процессов с помощью технологий "цифровых двойников" и искусственного интеллекта, сообщила в среду пресс-служба РВК.

"Венчурный Фонд Сколково - Индустриальный I" под управлением Skolkovo Ventures, инвестирующий в проекты "Индустрии 4.0", вложит до 200 млн рублей в BFG Group - пионера на российском рынке в области ПО для оптимизации производственных процессов", - говорится в сообщении.

BFG Group - российская инжиниринговая IT-компания, программное обеспечение которой позволяет создать цифровую модель производства и с помощью технологий искусственного интеллекта оптимизировать бизнес-процессы. За счет сокращения производственных циклов и объемов незавершенного производства компания может в несколько раз увеличить прибыль. Первый инвестиционный транш в размере 50 млн рублей уже предоставлен компании-разработчику, остальные средства будут выделены после выполнения условий соглашения.

"Инвестиции в одного из крупнейших российских разработчиков ПО для оптимизации производственных процессов являются закономерным шагом в стратегии фонда по повышению конкурентоспособности промышленности России на мировой арене. Крайне важно, что продукт компании уже востребован корпоративными инвесторами фонда и может быть в дальнейшем интегрирован в их бизнес-процессы", - считает заместитель генерального директора - инвестиционный директор РВК Алексей Басов, чьи слова приводятся в сообщении.

Привлеченное финансирование компания планирует направить на развитие и масштабирование продукта в России и за рубежом, а также на усиление команды. В 2016 году BFG Group уже привлекла 80 млн рублей от Фонда развития интернет-инициатив (ФРИИ).

По данным аналитиков ФРИИ, 13 тыс. российских промышленных компаний нуждаются в решениях по оптимизации и повышению эффективности производства. Отечественный рынок таких продуктов в машиностроении в ближайшие несколько лет будет оцениваться в 50-70 млрд рублей. Клиентами BFG Group являются ПАО "КамАЗ", "БТК Холдинг", "Ренова" и "Калашников".

Об инвесторах

"Венчурный Фонд Сколково - Индустриальный I" учрежден Skolkovo Ventures и Российской венчурной компанией в 2017 году для поддержки высокотехнологичных проектов. В число инвесторов фонда также входят ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация", ОАО "РЖД" и АО "Вертолеты России".

Skolkovo Ventures - инвестиционная платформа для управления венчурными фондами, привлечения внешнего финансирования, развития и вывода на рынок новых финансовых продуктов для быстрорастущих технологических компаний, учрежденная фондом "Сколково" в 2017 году. Компания управляет несколькими венчурными фондами совокупным объемом 5 млрд рублей.

АО "РВК" - государственный фонд фондов, институт развития РФ. Уставный капитал АО "РВК" составляет более 30 млрд рублей, 100% которого принадлежит РФ в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом России (Росимущество). Общее количество фондов, сформированных АО "РВК", достигло 27, их суммарный размер - 51,3 млрд рублей.