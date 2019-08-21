"Коммерческий банк Кыргызстан" подключился к системе переводов Сбербанка

МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. "Коммерческий банк Кыргызстан" присоединился к системе мгновенных переводов Сбербанка по номеру мобильного телефона. Это первый партнер российского банка из СНГ в рамках этой системы, говорится в сообщении Сбербанка.

"Услуга доступна в разделе "Переводы за рубеж" [в приложении "Сбербанк онлайн"]. Для перевода достаточно знать номер мобильного телефона, привязанного к карте получателя. Комиссия за перевод составит 1%, максимальная сумма перевода - 50 тыс. рублей", - отмечается в сообщении.

Перевод можно будет отправить в рублях, так как при зачислении на карту в "КБ Кыргызстан" он будет сконвертирован в валюту карты. Пока услуга доступна владельцам устройств с операционной системой Android, позже она появится на смартфонах с iOS, уточнили в Сбербанке.

"Коммерческий банк Кыргызстан" имеет более 100 подразделений в различных регионах республики, в том числе 33 филиала и 53 сберегательные кассы, 200 банкоматов и более 1000 терминалов.

Ранее к системе мгновенных переводов Сбербанка по номеру телефона подключились Тинькофф банк, Совкомбанк и СДМ-банк.