"Норникель" в 2019 году закупит до 500 тыс. унций палладия

МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. "Норникель" в 2019 году закупит в свой палладиевый инвестиционный фонд - Global Palladium - от 300 тыс. до 500 тыс. унций палладия. При этом объем закупок может снизиться по сравнению с прошлым годом, сообщил журналистам старший вице-президент, финансовый директор "Норникеля" Сергей Малышев.

"В текущем году ожидаем объем закупок в диапазоне 300-500 тыс. унций. Объем операций фонда зависит от запросов наших индустриальных клиентов на физический металл: это определенная подушка стабильности, безопасности для наших потребителей с точки зрения закрытия их потребности в этом металле. Но с учетом роста объема производства металлов платиновой группы мы прогнозируем снижение закупок в этом году относительно прошлого года", - сказал он.

Запасы фонда на конец 2019 года, по словам Малышева, ожидаются на уровне менее 100 тыс. унций. На конец 2018 года запасы фонда составили порядка 200 тыс. унций палладия, всего в 2017-2018 годах фонд отгрузил промышленным потребителям 1 млн унций металла.

По его словам, информации о привлечении партнеров в палладиевый фонд на данный момент нет.

Инвестиционный фонд Global Palladium был создан в феврале 2016 года.

"Норникель" - крупнейший в мире производитель никеля и палладия, ведущий производитель платины, кобальта, меди и родия в мире. Компания также производит золото, серебро, иридий, селен, рутений и теллур. Производственные подразделения группы компаний "Норильский никель" расположены в России в Норильском промышленном районе, на Кольском полуострове и в Забайкальском крае, а также в Финляндии и ЮАР.