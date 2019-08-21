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Путин 22 августа обсудит с главами угледобывающих регионов России развитие отрасли

В совещании примут участие главы Новосибирской и Кемеровской области, Якутии и Хакасии, Забайкальского и Красноярского краев

МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин в четверг, 22 августа, проведет встречу с руководителями угледобывающих регионов РФ. Как сообщила в среду пресс-служба Кремля, в мероприятии примут участие главы Кемеровской и Новосибирской области, Якутии и Хакасии, Красноярского и Забайкальского краев.

Встреча приурочена ко Дню шахтера, который в этом году будет отмечаться 25 августа.

"Основной темой встречи станет текущая ситуация в угольной отрасли страны. Также собравшиеся обсудят стратегию развития угольной отрасли до 2035 года", - говорится в сообщении пресс-службы. В беседе примут также участие вице-премьер РФ Дмитрий Козак, министр энергетики Александр Новак, министр транспорта Евгений Дитрих и глава РЖД Олег Белозеров.

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Путин, Владимир ВладимировичНовак, Александр ВалентиновичКозак, Дмитрий НиколаевичРоссияДитрих, Евгений ИвановичБелозеров, Олег Валентинович
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