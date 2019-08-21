МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. Авиакомпания Utair завершила реструктуризацию облигаций, говорится в сообщении Минтранса по итогам совещания, которое прошло 16 августа с участием гендиректора перевозчика Андрея Мартиросова, представителей авиакомпаний и банков-кредиторов.

"В ходе встречи обсуждался текущий статус реструктуризации долгов авиакомпании, рост ее финансовых показателей в 2019 году и планы по развитию региональных перевозок, - говорится в сообщении. - На сегодняшний день Utair уже завершила реструктуризацию облигаций и ведет обсуждение с банками условий реструктуризации кредитов, которые устроят все стороны".

Минтранс продолжит работу, направленную на обеспечение стабильной деятельности авиаперевозчика, отмечается в сообщении ведомства.

Ранее сообщалось, что владельцы облигаций Utair поддержали условия реструктуризации ценных бумаг двух серий общей стоимостью 13,3 млрд рублей.

Финансовые проблемы Utair

В 2015 году в ходе реструктуризации Utair перевела все свои долги в два синдицированных кредита сроком на 7 и 12 лет (кредит на 18,9 млрд рублей с погашением в 2022 году и на 23,7 млрд рублей - в 2027 году). На данный момент объем первого кредита снижен с 18,9 млрд до 15,4 млрд рублей. Более того, Utair привлекла кредит Сбербанка на 17,4 млрд рублей с погашением в 2020 году.

В декабре 2018 года Utair не смогла заплатить проценты в 1 млрд рублей по кредиту на 15,4 млрд рублей.

Чистый убыток группы в 2018 году составил почти 22 млрд рублей (годом ранее чистая прибыль компании достигала 2,43 млрд рублей).