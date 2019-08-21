ЭКСАР и "Белэксимгарант" создадут единую платформу перестрахования

МИНСК, 21 августа. /ТАСС/. АО "Российское агентство по страхованию экспортных кредитов и инвестиций" (ЭКСАР) подписало в среду в Минске с белорусским предприятием экспортно-импортного страхования "Белэксимгарант" соглашение о создании единой платформы перестрахования. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства финансов Белоруссии.

"Соглашение предусматривает признание российской стороной перестрахования в "Белэксимгарант" как надежного обеспечения в качестве альтернативы государственной гарантии или банковской гарантии", - отметили в Минфине.

В Минске считают, что это позволит расширить возможности по финансированию инвестпроектов в Белоруссии, а также будет способствовать удешевлению страхования проектов, предлагаемых российской стороной. В соглашении также прописано установление суммы операций на уровне $500 млн, что предоставит "достаточное страховое и финансовое покрытие по совместным проектам", - уточнили в белорусском министерстве.

Кроме того, сообщили в Минфине, стороны договорились о стимулировании экспорта при совместном освоении рынков стран дальней дуги и проблемных регионов, а также совместном урегулировании убытков в сложных регионах, диверсификации рисков, улучшении качества страхового портфеля, размещении рисков в перестрахование без дополнительных затрат и комиссий.

ЭКСАР создан как специализированный государственный институт поддержки экспорта для реализации страхового инструментария защиты экспортных кредитов и инвестиций. ЭКСАР входит в группу Российского экспортного центра.

"Белэксимгарант" является одним из крупнейших страховщиков Белоруссии. На начало 2019 года "Белэксимгарант" занимал пятое место в рейтинге среди страховых компаний, работающих на рынке республики.