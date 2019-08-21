Путин обсудит с главами угледобывающих регионов РФ стратегию развития отрасли до 2035 года

МОСКВА, 22 августа. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин встретится в четверг с руководителями угледобывающих регионов страны, чтобы обсудить с ними текущую ситуацию в отрасли и стратегию ее развития на ближайшие 15 лет. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

Мероприятие приурочено к предстоящему 25 августа Дню шахтера, который традиционно отмечается в России в последнее воскресенье августа. "Основной темой встречи станет текущая ситуация в угольной отрасли страны. Также собравшиеся обсудят стратегию развития угольной отрасли до 2035 года", - говорится в сообщении.

Во встрече примут участие губернаторы Кемеровской и Новосибирской областей - Сергей Цивилев и Андрей Травников, главы Якутии и Хакасии - Айсен Николаев и Валентин Коновалов, губернатор Красноярского края Александр Усс и врио главы Забайкальского края Александр Осипов. Кроме того, в беседе будут участвовать вице-премьер РФ Дмитрий Козак, министр энергетики Александр Новак, министр транспорта Евгений Дитрих и глава РЖД Олег Белозеров.

Наиболее крупными российскими угледобывающими компаниями, по данным Минэнерго РФ, по итогам 2018 года стали СУЭК, добывшая в прошлом году 110,7 млн тонн угля, "Кузбассразрезуголь" (входит в УГМК), добывшая 45 млн тонн, "СДС-Уголь", добывшая 24,1 млн тонн и "Кузбасская топливная компания", добыча которой составила 15,7 млн тонн угля. Всего в минувшем году российские компании добыли 439,3 млн тонн угля.

Минэнерго РФ и Минэкономразвития РФ прогнозируют, что в 2019 году добыча угля в России превысит 450 млн тонн, при этом министерство энергетики отмечало, что добыча угля на данный момент продолжает увеличиваться с приростом более 20 млн тонн в год. Тем не менее, по данным Центрального диспетчерского управления топливно-энергетического комплекса, в первые шесть месяцев текущего года добыча составила 212,1 млн тонн, что на 0,8% ниже, чем в соответствующий период 2018 года.

В августе 2018 года в ходе заседания президентской комиссии по вопросам стратегии развития топливно-энергетического комплекса и экологической безопасности, которая прошла в Кемерово, министр энергетики Александр Новак озвучил прогноз по росту добычи угля в России до 560 млн тонн к 2025 году и до 590 млн тонн - к 2030 году. Регионами, которые обеспечат рост добычи, как ожидается, станут Кузбасс, Хакасия, Якутия, Тува и Хабаровский край.