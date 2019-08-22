"Ведомости": Росатом предложил строить по концессии ледоколы "Лидер" для Севморпути

МОСКВА, 22 августа. /ТАСС/. Госкорпорация "Росатом" хочет строить по концессии серию атомных ледоколов "Лидер" для Северного морского пути. Об этом пишет в четверг газета "Ведомости", которая ознакомилась с подготовленной Росатомом презентацией проекта.

"Для серийного выпуска ледоколов рассматриваются два варианта, сказано в презентации: смешанное финансирование бюджета, банков и Росатома или концессия с 25%-ным финансированием от государства. В первом случае судостроитель получает аванс и отвечает за работы, а во втором - за проект отвечает концессионер, который помимо строительства должен оказывать еще и услуги по ледокольной проводке судов", - отмечается в публикации.

По данным издания, Росатом в презентации предлагал остановить выбор на концессии, поскольку большинство грузоперевозчиков еще не утвердили инвестпрограммы, предусматривающие использование ледоколов, и невозможно прогнозировать выручку. Этот вариант принят за основу, рассказал "Ведомостям" источник, участвующий в проработке проекта.

Концессионером должна стать организация Росатома - специально созданная проектная компания с ФГУП "Атомфлот".

В Минпромторге, Минэкономразвития, Минприроды, "Роснефти" и "Новатэке", которые входят в рабочую группу по организации финансирования строительства ледоколов, не ответили на запросы издания. Представитель Росатома сказал газете, что подготовка и подача концессионной инициативы государству может состоятся в 2020-2021 годы.

"Лидер" будет единственным в мире ледоколом, который сможет проходить через льды толщиной до 4,3 м и прокладывать путь шириной до 50 м. Три таких ледокола должны стать частью программы освоения Северного морского пути. С их помощью планируется обеспечить круглогодичную навигацию на восточном маршруте, перевозку в этом направлении 50 млн т углеводородов и других грузов в год. К 2024 году перевозки должны вырасти до 80 млн т.